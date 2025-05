Los puntos débiles de la gestión de Cornejo, según la oposición: seguridad e impuestos

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/lMartinezAlvaro/status/1917937938467369197&partner=&hide_thread=false Alfredo Cornejo se jacta del ajuste fiscal. Nos miente en la cara. El gobernador financia al fisco con impuestos ilegales, como @valengonOK advirtió hace varias semanas. Acá te cuenta cómo es la maniobra pic.twitter.com/ZhQixoinLv — Álvaro Martínez (@lMartinezAlvaro) May 1, 2025

Martínez posteó en X: "Alfredo Cornejo se jacta del ajuste fiscal. Nos miente en la cara. El gobernador financia al fisco con impuestos ilegales, como @valengonOK advirtió hace varias semanas. Acá te cuenta cómo es la maniobra".

En el posteo continúa con un video en el que se pide a la ciudadanía que genere presión para que se baje el Impuesto al Automotor, en el que denuncian que están con valores sobredimensionados.

Un tiro en el pie

Por su parte, la senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti retuiteó un mensaje de la diputada provincial Valentina Morán en la que observó las falencias en el acceso a la asistencia en salud mental.

El universo paralelo del Gobernador https://t.co/9sg6PPUMVE — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) May 1, 2025

En declaraciones a Radio Nihuil, Sagasti interpretó que su discurso representa "el fin de ciclo de Alfredo Cornejo".

La referente del kirchnerismo interpeló a Cornejo sobre el trabajo de asesoría de la empresa israelí Mekorot -en el que se sugieren una serie de acciones para el manejo del agua- y lo calificó de estafa.

"A mí lo que me parece es que el gobernador se acaba de dar un tiro en el pie porque en Uspallata no hay licencia social. No se hizo nada en 17 años. Vamos a fracasar en Malargüe porque se quiere imponer la minería en Las Heras", soltó Sagasti.

Otro de los que se mantuvo activo en las redes fue el diputado provincial sanrafaelino, Germán Gómez, quien le reprochó a Cornejo la falta de pago a los trabajadores de la salud del centro CONIN. Además lo cuestionó por las cifras de inseguridad.

Es evidente q cuando el gobernador habla con orgullo de su plan de #Seguridad , nos parece que habla de OTRO PAÍS!

Ahora si, estamos verdaderamente más preocupados q antes, Mendoza está bajo las mismas "Fuerzas del Cielo" q la nación. — Germán Gómez (@GermanGomezMza) May 1, 2025

Ahora si, estamos verdaderamente más preocupados q antes, Mendoza está bajo las mismas “Fuerzas del Cielo” q la nación. — Germán Gómez (@GermanGomezMza) May 1, 2025

"Cornejo vino a hacer campaña, no a rendir cuentas"

Desde el Partido Verde, el diputado Emmanuel Fuggazzotto, dijo que en el discurso Cornejo no rindió cuentas sino que hizo campaña. El movimiento político que surgió de una escisión de Protectora viene marcando su oposición al impulso de la minería.

Alfredo Cornejo no vino a rendir cuentas: vino a hacer campaña. En vez de explicar qué hizo en un año de gestión, repitió las mismas promesas de siempre con tono electoral. Mendoza no necesita marketing, necesita respuestas. pic.twitter.com/0oevUEmygU — Emanuel Fugazzotto (@EFugazzotto) May 1, 2025

En tanto, Dugar Chappel, senador provincial del Partido Verde, le reclamó al oficialismo que no hubo mención a los trabajadores, ni tampoco proyectos para ellos.