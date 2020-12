Los principales temas que tratará el Consejo Económico

También dijo el directivo empresarial que "nosotros analizaremos la matriz productiva actual que tiene la provincia para ver cómo se puede ordenar y mejorar con el objetivo de generara más empleo y más registración de empleo porque la única forma de generar riqueza es con más empleo y que ese empleo sea registrado".

No hay manera de salir de la pobreza si una persona no consigue trabajo digno y registrado pero necesitamos una matriz productiva que responda

Comellas es parte de la mesa productiva en la que están la Unión Comercial e Industrial, La Unión Industrial de Mendoza, Federación Económica de Mendoza, Asociación de Ejecutivos de Mendoza, Asociación Cristina de Dirigentes de Empresas y el Consejo Empresario Mendocino. "Celebramos la institucionalidad de la puesta en marcha de la Ley 9.240 que anunció el gobernador en el inicio de sesiones en la legislatura", indicó el empresario.