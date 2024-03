Los mendocinos dividen su voto mientras el Senado se encamina a rechazar el DNU

►TE PUEDE INTERESAR: El elegido por Milei para manejar la minería trató de "patético" al bodeguero Walter Bressia

Clima tenso, negociaciones de último momento y posible rechazo en el Senado

El senador Suarez, ex gobernador de Mendoza, reconoció que, a pesar de que se mantienen las negociaciones hasta el último momento en medio de un clima de tensión, "aparentemente se tratará el DNU y la mayoría lo está rechazando".

En diálogo con Hola Mendoza, por canal 7, Suarez advirtió que "la jornada se viene tensa y con un debate muy encendido".

Su voto será a favor y espera poder torcer la balanza en ese sentido "porque creo que no le haría bien ni al Gobierno ni a la gente. Pero parece que la mayoría va por otro lado".

La convocatoria a la sesión generó un cortocircuito en la relación entre Milei y Villarruel, y hay quienes hasta consideran que la vice lo hizo a propósito, a sabiendas de que sería rechazado en el Senado, para desestabilizar al Presidente.

Lo que es importante resaltar de todas maneras es que con el solo rechazo de una de las cámaras no se cae el DNU. La vigencia del mismo se mantiene hasta tanto no resulte rechazado tanto por el Senado como por Diputados por lo que, en los efectos, el posible voto negativo mayoritario de hoy no cambiará nada.

"Saber cómo puede seguir todo es difícil de predecirlo en esta Argentina. Los análisis se podrán hacer luego", ya con el resultado de la Cámara baja. Claro que, más allá de que en cuanto a efectos jurídicos puede no haber cambios, políticamente el rechazo en el Senado se sentirá como un cimbronazo; más aún después del fracaso de la Ley Ómnibus.

Suarez adelantó que, a pesar de que todo se encamina hacia la votación, "hay una postura de postergar el debate y que se trate más adelante porque, al mismo tiempo, los gobernadores están esperando la nueva ley Ómnibus y el Pacto de Mayo". Esta intención, que fue sugerida por Villarruel el jueves, no tendría asidero porque "creo que no están los votos ni para prorrogarlo ni para aprobarlo en el Senado".

De todas maneras, como siempre pasa en el Congreso, "todo puede cambiar durante la mañana".

Fernández Sagasti estuvo en el momento justo

Justo en el momento en el que la Oficina de Presidencia emitía un comunicado en contra de la vice, Victoria Villarruel, ella estaba reunida con la Comisión Bicameral de la que forma parte la mendocina Fernández Sagasti.

"Estábamos todos con los celulares y leímos el comunicado en conjunto", contó la senadora peronista sobre la intimidad de ese momento.

En el comunicado, sin nombrar a Villarruel, el Presidente expresó su "preocupación por la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta", por lo que el momento resultó bastante incómodo.

Fernández Sagasti se limitó a contar que, apenas leyeron el escrito, Villarruel "planteó postergar el debate una semana pero la mayoría de los bloques le dijimos que no correspondía".

Más detalles no quiso dar por tratarse de una "reunión privada"; pero defendió la convocatoria a sesión de la vicepresidencia porque la misma se da "según un llamado a sesión pedido por 42 senadores y ella tiene la obligación" de hacerla.

Sobre el DNU en particular, Fernández Sagasti opinó que "es a todas luces inconstitucional y avasalla las facultades legislativas otorgadas a este Congreso, al no cumplir con los requisitos formales que la Constitución Nacional exige".

Adelantó su voto negativo pero advirtió al Gobierno nacional su disposición para construir consenso: "Estamos dispuestos a dar el debate serio y profundo que requiere la construcción de consensos con mirada federal que impulse la sanción de leyes que mejoren la vida de los argentinos".