El pedido de los dirigentes de Cambia Ya llega en la semana en la que se vence el plazo para el laudo presidencial, después del pronto despacho interpuesto por el gobernador Rodolfo Suarez para apurar la definición de Alberto Fernández. El reclamo al Gobierno provincial es que se avance con el proyecto, independientemente de la decisión del presidente, ya que "las otras provincias integrantes del COIRCO, habiendo ya un laudo a favor de Mendoza (el de Mauricio Macri), pidieron un nuevo laudo sin mayores argumentos".

"La generación de energías limpias, trascendentes en la transición energética, es de vital importancia para contribuir a la reducción de gases efecto invernadero y también para la obtención de recursos genuinos vía regalías que nos permita a partir de los mismos, encadenar las restantes obras hídricas que necesitamos en toda la provincia", resaltan los legisladores en el comunicado que fue publicado en las redes sociales.

El temor de los liberales de un nuevo conflicto con el Gobierno nacional

Una de las mayores preocupaciones de los legisladores firmantes es que el Gobierno nacional deje de hacer los desembolsos que viene haciendo regularmente, si es que en la Provincia se decidiera cambiar el destino de los fondos previstos para Portezuelo.

"Esto podría encadenar un nuevo conflicto con la Nación que impediría el uso de los 1.023 millones de dólares acordados oportunamente como resarcimiento a toda la industria mendocina", analizan, aunque el exgobernador Alfredo Cornejo aseguró a radio Nihuil, este mismo martes, que "el convenio y las cláusulas -del convenio- son perfectas, están cruzadas con bonos y si el Gobierno no paga, la Argentina entra en default, por eso cumple".

El no al "plan B" de Suarez

Este sector de dirigentes de Cambia Mendoza, que en las elecciones pasadas fue a interna contra el radicalismo, considera que no es una buena alternativa "invertir los fondos de Portezuelo en otras obras hídricas que seguramente son necesarias, pero que deben ser previamente estudiadas, elaborar proyectos ejecutivos, licitarlas y enmarcarlas en un plan de desarrollo, para que no terminen siendo un puñado de obras aisladas que no permitan el repago de la inversión".

"También estos estudios pueden demorar varios años más y ya hemos perdido 15 años desde la firma del acuerdo por los fondos y no hemos podido iniciar la obra", reclama.

Lo que piden Canale, Totero y Casado, entre otros, es que los estudios para el trasvase de la aguas del río Grande al río Atuel se hagan pero simultáneamente a la construcción de la represa de Malargüe.

trasvase rio atuel.jpg Cambia Ya pide que se estudie la obra del trasvase del río Grande al Atuel pero mientras se ejecuta Portezuelo del Viento

"Hoy es el momento de Portezuelo", ratifican.

Canale apuntó contra Anabel Fernández Sagasti

La diputada provincial Josefina Canale, además de hacer público el documento dirigido al gobernador Rodolfo Suarez, se expresó irónicamente en redes sociales pidiendo que se ala senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, del Frente de Todos, que interceda a favor de Mendoza en la previa del laudo presidencial.

"Éste es tu momento Anabel Fernández Sagasti para mostrar los buenos acuerdos que podés hacer por Mendoza", posteó la legisladora haciendo clara referencia al slogan que la presidenta del PJ usó durante la primera parte de la campaña para las legislativas del año pasado.

https://twitter.com/JosefinaCanale/status/1483451793107525635 Éste es TU momento @anabelfsagasti para mostrar los buenos acuerdos que podés hacer por Mendoza!!! pic.twitter.com/FULHIJOvD5 — Jose Canale (@JosefinaCanale) January 18, 2022

En la misma dirección ya se había expresado Cornejo, quien reclamó que sea el "kirchnerismo mendocino" el que se ponga "la obra al hombro" porque si eso hubiese pasado, "no le hubieran dado importancia a La Pampa, desde la Nación.

El propio intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, había invitado también, sin dar nombres, a que el "kirchnerismo y el PJ provincial dejen atrás los viles intereses cortoplacistas partidarios" y "se pongan la camiseta" de Mendoza.

El reclamo del PD

Por otra parte, quienes también se expresaron en torno a Portezuelo del Viento fueron los dirigentes del Partido Demócrata: "Radicales… a las cosas", reclamaron.

"Después de meses y meses de iniciado el proceso licitatorio para la construcción de Portezuelo del Viento, son inadmisibles las idas y vueltas del gobierno de Suarez para definir en qué usar los fondos que está recibiendo Mendoza como resarcimiento al daño que nos ocasionaron los regímenes de promoción industrial en provincias vecinas", reza el documento dado a conocer por la diputada provincial Mercedes Llano.

"El Gobierno radical", apunta, "debería haber merituado todas las circunstancias antes de comprometerse con una obra que genera grandes y legítimas expectativas en el Sur mendocino. Este ir y venir es copia fiel de lo ocurrido en otros campos como la explotación minera en la Provincia y el tratamiento de la Ley de Educación Provincial, todos temas que hacen al desarrollo de Mendoza".

"Nuestro futuro como provincia no depende de la inauguración de Casinos y plazas", dijeron con dureza.