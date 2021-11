Los legisladores mendocinos pasaron a cobrar más de $250.000 de bolsillo

Lombardi evitó polemizar con el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) que fue el que advirtió a través de redes sociales sobre la novedad. "Es lo mismo de siempre. Los legisladores no fijamos nuestros sueldos. Hay una ley de sueldos de la provincia. No me voy a enroscar", se limitó a decir.

Desde el Partido Justicialista por ahora no emitieron opinión.

Quien este lunes hizo público el nuevo aumento fue Lautaro Jiménez, senador del FIT, en su cuenta de Twitter.

"Otro aumento de las dietas en la Legislatura de Mendoza. Esta vez el aumento es de $20.000 de bolsillo. Pasaron de $234.083,41 a $254.342,28 entre septiembre y octubre. La desigualdad y los privilegios crecen. Apoyá la lucha del Frente de Izquierda para terminar con esto", fue el mensaje del legislador, que además es candidato a Senador Nacional.

Además acompañó su posteo con la imagen del bono de sueldo que indica lo que cobró un senador en este inicio de noviembre: $337.467,52 brutos, que es $254.342,28 de bolsillo.

Las dietas de los legisladores, por ley, están atadas al salario del gobernador. Eso sí, no recibieron el bono de $54.000 que se acordó para todos los empleados públicos.

Durante el 2020, cuando la pandemia de coronavirus golpeaba duramente la economía, los legisladores y funcionarios del Ejecutivo aportaban de sus sueldos y dietas al fondo Covid, del que disponía la provincia para insumos. En principio ese aporte fue obligatorio y luego de algunas quejas se convirtió en voluntario. Pero en todos los casos ese aporte se hizo hasta diciembre pasado por lo que desde enero, senadores y diputados perciben la totalidad de sus dietas.