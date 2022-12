Legisladores mendocinos dieron sus versiones sobre el escándalo en la Cámara de Diputados de la Nación

sesión en diputados.jpg

También se vio a los diputados Maximiliano Ferraro (ARI) y Karina Banfi (UCR) golpeando las bancas. Por entonces ya estaba claro que el temario del día, que incluía entre otros asuntos la creación de algunas universidades, no iba a tratarse.

"Diputado (Mario) Negri, yo no sé cómo trata a su mujer, a mí no me va a tratar así“, conminó en un momento Moreau al legislador radical.

Los ejes del conflicto

Uno de los ejes del conflicto es que también se debía iniciar el proceso para ratificar a las autoridades de la cámara, incluida a la presidencia de Moreau (Frente Renovador), al vicepresidente José Luis Gioja (PJ) y el vicepresidene segundo Omar de Marchi (PRO).

Pero Ni Juntos por el Cambio, ni el Frente de Izquierda ni el Interbloque Federal ni los "libertarios" quisieron dar quórum.

Para entender esa actitud acaso sirva mirar con atención a otro de los tantos entuertos que vienen subiendo la temperatura del recinto. El miércoles, el oficialismo había interrumpido la designación de los cuatro referentes de Diputados que ingresarían al Consejo de la Magistratura, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade por el Frente de Todos, Álvaro González por el PRO y Roxana Reyes por la UCR.

No fue una movida azarosa. El Consejo es el organismo donde se trata la designación y sanción disciplinaria de jueces. Una instancia clave del Poder en la Argentina. Tanto el Senado como Diputados tienen allí bancas por la mayoría y por la primera y segunda minorías. Y ocuparlas es estratégico.

Para justificar la postergación en los nombramientos, el oficialismo alegó que el juez Martín Cormick había fallado en contra de que se designara a esas personas, argumentando que Juntos por el Cambio no podía dividirse como bloque para conseguir un puesto más en el Consejo. Es decir, exactamente la misma situación que se da con el Frente de Todos y su estrategia de partirse en el Senado.

“La presidenta de la Cámara tomó una resolución contraria a Derecho, que fue retrotraer la designación de los miembros de Diputados en el Consejo de la Magistratura. Este es un hecho de extrema gravedad. La presidenta de la Cámara decidió dejar de defender los intereses de todos los diputados para sumarse a la estrategia de Cristina Kirchner de paralizar el Consejo de la Magistratura y atropellar la Justicia”, atacó luego durante una conferencia de prensa el cordobés Mario Negri.

La bonaerense Moreau dio su versión: “Mi rol como presidenta de la Cámara es, fue y será garantizar la presencia de los cuatro consejeros de la Magistratura en el ámbito que corresponde. Tomé esa decisión y apelé el fallo (del juez Cormick). No hay fallos buenos y malos según la conveniencia del momento. Vamos a seguir trabajando por la autonomía de esta cámara para que no sea vulnerada por nada ni por nadie. Las instituciones deben funcionar”.

En los hechos, Moreau seguirá en su rol, al menos hasta que se consiga otra sesión preparatoria.

Al respecto, el diputado radical por Mendoza Julio Cobos analizó: "En realidad los mandatos se extendían hasta el 10 de diciembre. Como no hay una renovación de la cámara -como puede ocurrir el año que viene con las elecciones- estos son formalismos (...)".

Así se ve la Cámara Baja cuando está en pleno funcionamiento. Imagen ilustrativa.

Cómo lo vivieron los otros mendocinos

Tras lo ocurrido, la diputada mendocina Marisa Uceda (PJ) consideró: "Cuando Juntos por el Cambio decide no dar quórum para ratificar las autoridades de la cámara, deja al descubierto que la institucionalidad de la que tanto hablan solo importa cuando es funcional a su esquema de poder y al sostenimiento de sus privilegios".

Y añadió: "Así se manejan los legisladores que se autoproclaman 'respetuosos de las instituciones'. Con gritos, golpes y agresiones verbales. Misoginia pura y machismo explícito".

Más abajo, Uceda compartió el siguiente video:

Sergio Palazzo, titular de La Bancaria y cercano a Cristina Kirchner, cargó contra la oposición. "Impidieron la sesión no solo para designar las autoridades de la Cámara, sino que impidieron también el tratamiento de creación de universidades, temas de salud e incluso pactos internacionales firmados por Argentina durante su gobierno".

En la vereda de enfrente, y dado que tras quedarse sin quórum algunos diputados oficialistas quisieron seguir hablando, otro mendocino, Álvaro Martínez (PRO), no dudó en fustigarlos:

Los radicales fueron más o menos en la misma tesitura. Algunas horas antes, Pamela Verasay había expresado:

