Los intendentes de Mendoza ya recortaron más de 1.300 puestos de trabajo desde diciembre

En ese territorio, el debutante Francisco Lo Presti -que supo ser funcionario de Orozco- cortó a 740 personas ni bien llegó: 600 eran contratados y 140 tenían cargos de planta. Sólo en ese departamento se explica la mitad de todo el número que dejó de pertenecer a los municipios en toda la provincia.

municipalidad las heras contratos.jpg El 2 de enero hubo desmanes y tuvo que intervenir la policía por los más de mil contratados que quedaron afuera en Las Heras.

El siguiente en el "podio" está bastante más abajo: San Carlos. Tras la gestión de Rolando Scanio se recortó a 200 personas contratadas y se implementó un "shock ahorrativo" a buena parte del personal político. Más abajo podría estar Maipú. No hubo data oficial sobre la cantidad de contratados sobre los que se avanzó, pero extraoficialmente en esa comuna se habla de 200 personas.

Estrategias

Desde el 10 de diciembre, en el comienzo de todas las gestiones municipales y de la de Alfredo Cornejo en la provincia, vienen exhibiéndose las formas en las que se busca aplacar gastos. Hubo cancelación de festivales históricos y tradicionales, como Rivadavia Canta al País o la Fiesta del Chivo en Malargüe -aunque después a esta última la restituyó el intendente Jaque-, y también otras medidas que empiezan a hacerse moneda corriente, como reacomodamiento de partidas y fusión de áreas.

En algunos casos se modificó la estructura municipal tal como venía funcionando. Aunque es una acción común ante un nuevo gobierno, en este caso tuvo mucho que ver con cuidar las arcas, probablemente más que con motivos políticos. Los intendentes pusieron verdaderos torniquetes financieros en erogaciones importantes de divisas. Se sumó al mencionado corte de los contratados.

Por ejemplo: los 126 recortados en Luján de Cuyo lo dejaron como el cuarto departamento en el que más bajas hubo durante este último mes -siempre de acuerdo a las cifras informadas por cada municipio- pero en tierras de La Unión Mendocina también se aplicaron otros métodos para achicar los costos de planta.

Esteban Allasino.jpeg Allasino "tocó" cargos de planta, contratados y funcionarios del Concejo Deliberante en Luján.

Figuran en sus libros 1.398 empleados. De ellos, en los últimos días se dieron 23 salidas. Es, junto con Las Heras, la única intendencia que admitió haber eliminado cargos de planta. Los contratados, que son 708, disminuyeron en 79 personas -que tenían contrato de locación- y en el Concejo Deliberante, de 94 funcionarios que trabajaban ahí, 24 ya se fueron en el primer mes de la gestión Allasino.

Esto último tiene que ver con una política novedosa: desde ahora, ningún concejal lujanino podrá tener más de dos asesores. En los últimos tiempos, la misma comuna admitió que hubo ediles que llegaban a tener hasta cinco "ayudantes". Esto es golpear un lugar cuestionado, los concejos deliberantes en sí: varios municipales se quejan de la diferencia que hay entre lo que ganan y lo que se lleva alguien con una banca. En Luján es más o menos la mitad. $250 mil promedio gana un empleado municipal y 560 mil -datos oficiales- para el que hace ordenanzas.

Estrategias II

Diego Costarelli (Godoy Cruz) es uno de los que no frenaron ningún contrato de los que había. "No hizo falta, porque esto está realmente bien administrado. No había ni una sola persona que no estuviese en un lugar productivo. Sumado a que ya es de por sí una estructura pequeña", contestó a UNO. Sí utilizó otras fórmulas para abaratar gastos en un año que sabe que viene complicado: por ejemplo, modificar y fusionar secretarías; una estrategia que aplicaron varios de sus pares.

En el caso de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar tenía seis de esas dependencias y ahora hay cinco. Un ejemplo claro es el de las áreas de Planificación Urbana y Obras Particulares, que de dos se hicieron una. Aunque esto no hace bajar el número de empleados, sí bajó la cantidad de directores: y entonces quien tenía esa determinada clase -elevada- volvió a su cargo de planta en otro espacio. Otro que lo hizo fue Omar Félix en San Rafael, que llevó la Dirección de Distritos hacia el ala de la Subsecretaría de Gobierno, suprimiendo el cargo de director. Lavalle también lo implementó: redujo tres direcciones.

Costarelli.jpg Costarelli, de Godoy Cruz, uno de los varios intendentes que fueron por la idea de fusionar áreas.

Algo parecido implementó Alejandro Molero en General Alvear. El intendente ha sido crítico de su antecesor, el también radical Walther Marcolini y en estos primeros 30 días de gestión redujo 12 asesorías y direcciones. Afirman cerca suyo que el ahorro es de 105 millones de pesos anuales en sueldos y de 80 millones en gastos operativos. A su vez, recortó 50 contratos que venían de la etapa anterior. También dieron en concesión "La Playita" de Alvear, lugar conocido y turístico, y el matadero municipal. La primera, a un empresario alvearense llamado Lucas Degiovanni, según explicó la comuna, y el segundo, a conocidos empresarios del rubro en esa zona.

Los ajustes en vehículos oficiales son otra fórmula que empezó a verse en este primer mes. Por ejemplo, desde ahora, en San Carlos, los que antes tenían chofer disponible ya tienen que moverse en su propio auto o en transporte público. Y la austeridad en ese sentido alcanza incluso al intendente, Alejandro Morillas. Lo mismo están estudiando otros caciques, para ahorrar en nafta, arreglos y unidades. Al igual que la reducción para la "flota" de celulares, que también es bastante onerosa.

El retiro voluntario también se ha empleado para disminuir los números. Allasino es otro de los que aportó en ese sentido: "Funcionarios jóvenes, por ejemplo, que ellos mismos te piden el retiro. Y ahí se promueve a otras personas de la estructura en vez de salir a buscar alguien afuera. Si es necesario para una labor muy específica, se lo va formando", marcó. En Luján, diciembre marcó la jubilación de 34 personas y no se reemplazó a nadie.

Números finos

Como se explicó, hubo intendentes que afirmaron no haber tocado un sólo contrato desde que asumieron sus gestiones a principios del mes pasado. Son seis: Ulpiano Suarez (Capital), Diego Costarelli (Godoy Cruz), Fernando Ubieta (La Paz), Mario Abed (Junín), Edgardo González (Lavalle) y Omar Félix (San Rafael).

Edgardo González.jpg González. Lavalle tiene tres direcciones menos, pero no redujo personal.

En el otro extremo están los mencionados 740 en Las Heras y los 200 contratos -extraoficialmente- que frenaron en Maipú. Ahí, afirman que se mantuvo sólo al 50% de los contratados, ya que se les renovó sólo a profesionales esenciales. Para el Gran Mendoza también está el centenar que se dejó ir en Luján y los 70 vínculos de locación que bajó Marcos Calvente en Guaymallén.

En el Este, Santa Rosa redujo 35% el personal jerárquico fuera de escala, lo que implica 31 cargos menos que en la etapa anterior. En Rivadavia no se recortó personal de planta, pero si dejó sin renovación cinco contratos. Evalúan modificaciones de personal para más adelante. En San Martín no especificaron un número, pero afirmaron que "las políticas de recorte son permanentes".

Por último, en Malargüe afirmaron que la cifra aún no fue determinada. Estarán revisando contratos de locación y programas sociales como Potenciar Trabajo y lo trabajarán durante todo el mes de enero. En Alvear fueron los 50 ceses de contrato ya mencionados -un 20% del total- y está vigente un programa de retiros voluntarios para sus trabajadores.

