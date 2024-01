El intendente de Guaymallén decidió reducir 70 de los 120 contratos por la baja en la recaudación

Municipalidad de Guaymallén con lón.jpg El edificio de la Municipalidad de Guaymallén.

Cómo se calcula la baja recaudación en Guaymallén

Los ingresos por coparticipación que se envían desde Nación a las provincias, y desde esta a los municipios, se componen principalmente de Impuesto a las Ganancias, IVA (gravámenes nacionales), e Impuesto Automotor (provincial, del cual el 70% de lo percibido por la Administración Tributaria Mendoza se distribuye entre las 18 comunas de la provincia.

El resto de los fondos provinciales -como los que llegan por Ingresos Brutos o Sellos, así como los nacionales se distribuye el 18,8% a las comunas y el resto queda para la Provincia.

La modificación en el Impuesto a las Ganancias y la caída de la recaudación por efecto de la crisis económica es lo que provocan que cada vez ingresen menos fondos a Guaymallén.

Calvante puso énfasis en las recientes decisiones nacionales, como la eliminación de la cuarta categoría en el Impuesto a las Ganancias, más el panorama planteado por una muy posible disminución de la recaudación por IVA e Impuesto Automotor debido al enfriamiento económico proyectado a mediano plazo.

Entonces el jefe comunal lanzó una dura advertencia: “Si estas tendencias persisten y no se mantienen los fondos provenientes de la Ley de Financiamiento Educativo, el impacto en la economía municipal podría ser devastador, superando incluso el 35% de reducción en la recaudación en términos reales”.

El ajuste golpea a todos los municipios

Las cuentas que hace Calvente, alcanzan no sólo a Guaymallén, sino a todos los municipios de Mendoza. “La disponibilidad de fondos o de recursos financieros para la Municipalidad de Guaymallén en particular, y para varios municipios del Gran Mendoza en general, depende sustancialmente de la recaudación Nacional y Provincial. Recaudación que se ve fuertemente amenazada por las decisiones, necesarias o no, que está tomando el ejecutivo nacional y por el enorme deterioro de la macroeconomía”, explicó.

Según la explicación del intendente, en el caso del departamento más poblado de Mendoza, en los años anteriores, los recursos económicos del municipio tenían una composición predecible, donde aproximadamente 70% provenía de fondos nacionales y provinciales a través del régimen de coparticipación municipal. El 30% restante se dividía entre ingresos municipales derivados de tasas y tributos, así como de la renta financiera generada por los ahorros municipales.

El intendente manifestó que “el panorama se torna sombrío ante las recientes decisiones del ejecutivo nacional, como la eliminación de la cuarta categoría en el Impuesto a las Ganancias. Se espera una disminución en la recaudación de IVA e Impuesto Automotor debido al enfriamiento económico proyectado a mediano plazo”.

Guaymallén ya había hecho una disminución de empleados

En palabras del intendente, Guaymallén, ya venía ajustándose. Explicó que en el comienzo de la gestión radical, a fines del 2015, en el municipio habían 4.100 empleados.

Actualmente, el número es de 3.100 empleados, o sea, redujo la nómina salarial en estos ocho años y la tendencia es seguir achicando, pero ¿cómo se realiza esta disminución de la planta de personal?. Calvente explicó que las bajas que se dan no se van cubriendo y además, se realizará esta baja de 70 contratos en los próximos días.