Los gremios estatales convocaron a un paro para el 10 de diciembre

Hace unas semanas, la Justicia le ordenó al Gobierno sentarse a negociar con los gremios. Si bien, las negociaciones se están realizando, desde el Ejecutivo han insistido una y otra vez que no pueden ofrecer aumentos salariales y que todo está destinado al pago de sueldos y de aguinaldos, que en este último caso todavía no se sabe cuándo se pagará ni cómo.

“El relato que viene construyendo el Gobierno desde hace meses sobre que no hay recursos y que debido a la pandemia no se puede otorgar aumento salarial es totalmente falso. Durante todos estos días difundiremos los datos que lo comprueban. En lo que va del año, en Argentina sólo hay tres provincias que no han otorgado incrementos de salarios a los trabajadores del Estado: Chubut, Neuquén y Mendoza", manifestó el titular del SUTE, Sebastián Henríquez.

Paro de estatales mendoza 1.jpg

“En esta pandemia estamos todos los trabajadores unidos porque nuestro salario está diluido en el tiempo. La canasta básica está alrededor de los $50 mil, mientras un enfermero que recién se inicia ronda los $22 mil y con el pago de un monotributo de $3 mil, le quedan $19 en mano, ¿Qué familia se puede mantener con eso? Cada día lloramos nuevos compañeros contagiados y muertos, para quienes tratamos de ayudar a sus familias. Necesitamos que el Gobernador tenga un gesto y otorgue un aumento salarial”, subrayó Patricia Irrutia, secretaria general de ATSA.

Desde ATE también se puntualizó que además de aumentos salariales, se pide el pase a planta "de compañeros precarizados y reconocimiento de profesionales", aseguraron.