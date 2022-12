"Sergio Marinelli, podés informarle por favor a Martín? @smarinelliMza cuál es tu opinión sobre lo que se está trabajando con el secretario del ministro Massa?", tuiteó la funcionaria nacional molesta con el posteo de Kerchner. Es que el titular de Irrigación había anticipado a UNO que Massa enviará 20 millones de dólares para dos obras claves para la provincia.

gabriela lizana.jpg Gabriela Lizana, directora del Bice Fideicomiso, defendió al ministro Sergio Massa en relación al apoyo económico que brinda a Mendoza.

Martín Kerchner apuntó con todo contra Sergio Massa

Precisamente, el presidente del bloque de Senadores del Frente Cambia Mendoza, realizó un recuento de todas "las promesas" que Massa hizo en nuestra provincia y que "no cumplió" frente a la emergencia agrícola que afectó a cientos de productores mendocinos por las heladas, cuyas pérdidas superaron las 80.000 hectáreas. "Una vergüenza que se juegue con el trabajo de tantas familias”, dijo.

"La presentación fue todo un show mediático, el ministro nacional más importante desembarcaba en Mendoza para anunciar un importante programa de ayuda al campo argentino por las contingencias climáticas, en especial sequía y heladas tardías. Los funcionarios nacionales y provinciales justicialistas se peleaban por sacarse fotos al lado del ministro salvador. Corría la primera semana de noviembre y la sede era Luján de Cuyo", recordó sobre la visita del ministro de Alberto Fernández.

pelea Martin Kerchner-Segio Massa.jpg

En ese momento, Massa anunció una especie de “megaplan de salvataje” a las economías regionales afectadas por $2.500 millones, a las cuales inclusive les prometió hasta un dólar diferencial. "Pero fue puro amague de Pinocho Massa, porque la implementación de los anuncios brilla por su ausencia", se despachó el también ex ministro de Economía. Y a modo de ejemplo, detalló:

Prometió $1.500 millones (entre no reintegrables y reintegrables) para asistir a las provincias afectadas: a Mendoza no llegó nada.

Prometió REPROS (programa de sostenimiento del empleo) para las pymes afectadas: a Mendoza no llegó nada.

Prometió tasa 0% para productores afectados. En Mendoza, el BNA solo tiene préstamos al 75% anual.

Prometió un dólar diferencial por 40 días. En Mendoza, al dólar malbec, los exportadores aún lo están esperando.

Por el contrario, siguió Kerchner, "el Gobierno provincial, con mucha menor billetera, ha cumplido con creces lo prometido, entre ellos":

$1.350 millones aportados por el Fondo Compensador Agrícola.

$2.000 millones a tasa subsidiada para créditos a 2 años vía Mendoza Fiduciaria.

$833 millones para empleados y contratistas afectados con el programa de empleo RECUPERAGRO.

El programa Mendoza Activa Eficiencia.

martin kerchner senado.jpg El senador provincial Martín Kerchner (UCR).

Para finalizar, el legislador radical afirmó que "no sabemos exactamente para qué el ministro Massa vino hasta Mendoza a anunciar algo que hasta ahora no ha cumplido, pero lo que sí sabemos es que es una mentira más de un gobierno nacional contra las cuerdas, solo aguantando los meses que quedan para que la macro no le explote, y que lo único que parece interesarle es fabular historias de persecución contra la vicepresidenta, condenada por la justicia en debido proceso, sin importarle en lo más mínimo la gente que trabaja y produce fuera de la Pampa Húmeda, que por aportar menos millones que el dólar soja, queda siempre postergada".

De todas maneras, el 6 de diciembre, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicó por Twiter la asistencia financiera para las provincias afectadas por las inclemencias climáticas. ¿Al resto de las juridiscciones les pasará lo mismo que a Mendoza?, como denunció el senador provincial.

Sergio Massa-fondos por las heladas tardias.jpg

