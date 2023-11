Los cinco nombres que están en danza para conducir el INV y las ideas para mejorarlo  

Y a nivel gestión, ciertas cifras también mostraron altibajos: en la última semana se conoció que el país tuvo la peor cosecha de los últimos sesenta años. Por supuesto, un fenómeno ligado a multiplicidad de factores que exceden a lo que puede hacerse desde esa dependencia. Más allá de eso, es en esas oficinas donde empleados ya dan cuenta de la ola de “runrunes”. Por lo menos cuatro personas distintas podrían sentarse allí desde diciembre o enero, de acuerdo a las versiones que los recorren.

Vargas Arizu1.JPG Vargas Arizu, hombre cercano a Cornejo a través de su "pata empresaria" en Cambia Mendoza.

En el propio INV también manejan información, aunque uno de los que mencionaron se evaporó rápidamente: Rodolfo “Chofo” Bianchi. En el instituto habían escuchado que era uno de los "puestos" y es cierto que el asunto cerraría, por sus muy buenos vínculos con el universo Milei. Sin embargo, no tiene la mirada puesta centralmente en el sector en la actualidad, a pesar del ampliamente reconocido peso de su familia en el mundo vitivinícola.

En su entorno fueron lapidarios con esa versión: “Nada”, dijeron. Sí suena para hacerse cargo del ENACOM a nivel nacional. Su expertise en el mundo de la tecnología y la comunicación, siempre desde el lado empresario, lo respaldan para el cargo.

Tres que suenan desde Luján: Bragagnolo, Mema y Vargas Arizu

Lo más sorpresivo en torno a los nombres que suenan es el de Sebastián Bragagnolo. Algunos afirmaron que fue uno de los mencionados cerca de Bodegas de Argentina, que como publicó UNO por estas horas y de acuerdo a varias fuentes, tiene propuestas de los que “podrían ser”. El del intendente es uno de los que más gustan, en teoría.

bragagnolo allasino.jpg "Podría aportar mucho para que el INV le apueste a la gestión y al orden. Que no haya lobby para nadie en particular", confiaron sobre la chance de Bragagnolo.

Aunque no ha dado declaraciones, en los últimos meses –desde que declinó la chance de reelegirse en Luján a pesar de los pedidos de Omar De Marchi para que sí se postulara- viene diciendo lo mismo: el futuro que tiene pensado está lejos de la gestión pública. Hasta donde habló con los suyos, sus intenciones son (¿o eran?) continuar con la consultoría en administración estatal.

Tiene bastante para mostrar en ese sentido: los aspectos conocidos, como su gestión fuertemente plebiscitada en los comicios (es el único departamento que ganó La Unión Mendocina bajo ese sello); y también algunos detalles más tapados o menos públicos.

Por ejemplo, que hace poco recibió la visita de la fundación estadounidense Bloomberg, en el marco de su programa What Work Cities. Básicamente, Bloomberg Philantropies, creada por el empresario y político neoyorquino Michael Bloomberg, pondera a las ciudades que centran su gestión -lo que hacen- en datos y evidencia. Supervisores internacionales se reunieron en el municipio hace dos semanas.

Pero Bragagnolo no es el único. Como se viene diciendo, Rodolfo Vargas Arizu es otro de los nombres importantes que se nombran y distintas fuentes aseguraron lo mismo: que el ofrecimiento, incluso, ya le fue hecho. Que la pelota está de su lado del campo para tomar la decisión. Sin embargo, el empresario, cercano a Alfredo Cornejo y jugando en política desde 2021, siempre de la mano del oficialismo, también podría ser uno de los nombres del gabinete local. Otro aspecto que le sube la cotización es su llegada al virtual ministro del Interior, Guillermo Francos.

Lo de Mema comenzó a circular este lunes en los corrillos de la política y se filtró a los medios. Cerca de él afirman que no hubo ningún approach formal, pero de fondo está el asunto de que, como Bragagnolo, tiene chapa de buen administrador. La charla final tendrán esta semana con Fernando Vilella, que estará a cargo de Agricultura (aunque se llamaría Bioeconomía después del 10 de diciembre).

Cómo juega el PD en la definición

“Nosotros no hemos sugerido a nadie”, aseguraron desde Coviar, otra de las entidades importantes y que -se cree- pondrán nombres sobre la mesa. De la misma manera negaron en Bodegas de Argentina y algo parecido aseguraron en el PD, que será uno de los filtros políticos a la hora de decidir quién sí y quién no. Claro, esto último no sólo atañe al INV, sino a los 92 cargos que deben nombrarse en esas entidades nacionales, pero que serían conducidas por mendocinos.

carlos tizio INV .jpg Tizio, ex Bodega Norton y extitular del INV.

Como contó Diario UNO este domingo, hace poco le preguntaron a Carlos Balter, presidente del Partido Demócrata a nivel nacional, cuáles eran las figuras a las que consideraba trascendentales o idóneas para el futuro inmediato del vino argentino. Lógicamente, los perfiles que dio fueron tomados por algunos como "sus" números puestos para el INV:

De su agrado son dos de los que vienen rondando con muchas posibilidades en esta carrera: Carlos Tizio, que ya fue titular del instituto en la gestión Macri, y Alberto Arizu, dueño de la Bodega Luigi Bosca.

Sin embargo, la palabra oficial en calle Sarmiento es que ellos no abrirán la boca por nadie en particular: "Nuestra filosofía es ofrecer distintas posibilidades y además seremos muy receptivos de lo que nos digan desde Casa Rosada. No señalamos a uno con el dedo para que sea 'ese'".

