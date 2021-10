López Murphy vino a "robustecer" su alianza con radicales y empresarios

"Tuvimos varias reuniones y dejó muy en clara su postura, coincidimos en que el Gobierno nacional es un descalabro, entre otras cosas porque no hay conducción, la vicepresidenta no gestiona, el presidente pregunta antes de gestionar y eso se nota sobretodo en las políticas económicas. Dejó en claro que la inflación se baja con productividad, con baja de impuestos y cargas sociales, y no con este congelamiento de precios que probado está que nunca funcionó", repasó Rodolfo Vargas Arizu, líder de la lista de Cambia Ya.

https://twitter.com/OscarSagas3/status/1451203660180979712 Nos reunimos con @rlopezmurphy



Un gran economista y un político ejemplar que en 2003 estuvo a una paso de ser presidente, lo que hubiera cambiado para bien el destino de nuestra patria (1/2) pic.twitter.com/UPLYLNQioc — Oscar Sagas (@OscarSagas3) October 21, 2021

"Estas políticas económicas son una locura demencial. En 48 años de experiencia nunca ví que se le pusiera precio máximo al champagne y se pusiera tipo de cambio subsidiado para el turismo emisor, dos disparates difíciles de comentar. Si alguien nos mira de afuera no lo puede comprender, es un aquelarre la economía, la seguridad y la política exterior", definió López Murphy en una entrevista con el diario Memo.

En su ajetreada agenda primero adiestró a sus alfiles de la lista de Cambia Ya, los empresarios que lidera Rodolfo Vargas Arizu, quienes compitieron dentro del Frente de Cambia Mendoza, pero no consiguieron los votos como para colocar candidatos en las listas de noviembre. Entre ellos también se hizo lugar para debatir estrategias con algunos candidatos del Partido Demócrata Progresista, y este viernes se reunió con el gobernador Rodolfo Suarez en Casa de Gobierno, y con Alfredo Cornejo y el presidente del radicalismo de Mendoza, el intendente de Godoy Cruz Tadeo García Zalazar en el comité radical.

López Murphi, Alfredo Cornejo y Tadeo García Zalazar.jpg

En su paso por Casa de Gobierno, López Murphy habría sido lapidario con la política económica, pero puntualmente con la decisión de congelar precios, a la que calificó de un maquillaje que ya está probado que no funciona, pero también habría despuntado su idea de lo que ocurrirá el día después de las elecciones: "el hecho de que haya una gran coalición que es la que va a imponerse en las elecciones, le dará a los argentinos un alivio a la tremenda incertidumbre de qué pasará con el Gobierno, porque esta coalición va a ser sensata", habría marcado.