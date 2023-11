Lo Presti sumó a un ex ministro "especialista en crisis" para ordenar el caos de Las Heras

Con esas urgencias convocó y logró sumar a su gabinete a Alejandro Gallego, hoy titular de Aysam, pero que en la dura crisis del 2001 fuera el subsecretario de Hacienda del ex gobernador Roberto Iglesias. En aquel momento ambos funcionarios debieron sortear la tormenta perfecta: no había plata circulando, debieron recortar salarios a los empleados públicos, ningún ente les prestaba dinero y no se emitía porque lo prohibía la ley de convertibilidad. Todo eso los llevó a imprimir cuasi monedas que perdían valor en la transacción.

En la gestión de Julio Cobos, Gallego fue ministro de Hacienda hasta el 2007.

"El municipio esta quebrado fiscalmente y va camino a estarlo también financieramente. Por eso necesitaba de un funcionario con la capacidad y el aplomo de Alejandro Gallego para ordenar ese caos. Hoy la obra pública está parada y ni siquiera han podido resolver la situación de los recolectores de residuos que son 16 personas a las que no les han pagado el sueldo", graficó Lo Presti.

Para respaldar el trabajo de Gallego, Lo Presti también consiguió que se sumara como contadora de la comuna Evelina García, hoy contadora de la Cámara de Senadores de la Legislatura, y hermana de la diputada provincial Daniela García.

"Urge modificar el Presupuesto 2024 porque tiene gastos improductivos que no se pueden pagar"

Otra de las medidas que impulsa por estos días el intendente electo, es tratar de modificar el proyecto de Presupuesto 2024 que Daniel Orozco ya envió al Concejo Deliberante para que se apruebe como pauta de gastos para el año entrante.

"Aunque suene increíble, con este nivel de endeudamiento que tiene la comuna, el intendente Orozco propone en el Presupuesto hacer un nuevo edificio para el Concejo Deliberante, un gasto improductivo que además no se puede pagar. Por eso hemos presentando una serie de modificaciones para un Presupuesto más austero y realista", adelantó el intendente electo.

Ahora con ambas propuestas en la mesa del Deliberante lasherino comenzará la puja de fuerzas políticas para definir cuál de ellas se termina aprobando.

En ese Concejo Lo Presti cuenta con 3 ediles de Cambia Mendoza a quienes ahora se sumó la concejal Laura Fernández, quien fuera integrante de La Unión Mendocina, pero el 11 de noviembre pasado comunicó su irrevocable renuncia a ese espacio político.

Con esos 4 votos de su lado, será clave el rol que pudiera jugar el presidente de ese Concejo, Miguel Juarez un radical que se enrola detrás de la figura del intendente Orozco.

Sobretodo porque el saliente jefe comunal también contaría con el respaldo de dos concejales más de La Unión Mendocina, y restaría ver qué postura adoptan los 3 ediles del PJ y los dos vecinalistas restantes.

