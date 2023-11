El intendente electo de Las Heras anticipó que cuando asuma echará a 140 funcionarios políticos

Y en un bonus track, Lo Presti negó que vaya a incorporar en su equipo a Martín Bustos, quien era delfín del médico hasta la mañana de este jueves, cuando renunció a través de una explosiva carta.

daniel orozco las heras.jpg Daniel Orozco es el intendente saliente de Las Heras. Se peleó con los radicales cuando pasó de Cambia Mendoza a La Unión Mendocina como candidato a vicegobernador, acompañando a Omar De Marchi.

Transición desordenada

El radical Lo Presti admitió que la transición entre la administración Orozco y la suya no fluye como debería.

"Nosotros habíamos pedido un informe a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del municipio. Nos hablaron de la situación y de la nómina salarial. Sin embargo, resultó que a los dos días firmaron un acta paritaria sin informarnos, con un bono para los municipales del que no nos habían hablado. Entonces se perdió la confianza", recapituló.

"Lo que vemos -remarcó- es un gran déficit fiscal. Van a tener problemas para finalizar los pagos correspondientes a fin de año. O sea que nos están dejando líos con compromisos asumidos por la comuna. Han dejado de pagar a los proveedores. Y ya no lo decimos nosotros: hoy lo ha comunicado el exsecretario de Servicios Públicos", recalcó en referencia a Bustos.

Lo Presti recordó asimismo que él vio signos claros de una crisis administrativa días atrás, cuando se retrasó por varias jornadas la recolección de residuos en algunas áreas de Las Heras; incluidas, por ejemplo, las inmediaciones del Hospital Carrillo.

"Los recolectores -apuntó el dirigente- ya comunicaron que harán un nuevo paro a partir del domingo, porque no han recibido el pago que reclamaban".

Las Heras Paro Recolección de Residuos (12).jpeg Un paro de recolectores hizo que la suciedad se acumulara en Las Heras. El conflicto parecía encaminado, pero Lo Presti anticipó que continuarán los inconvenientes. Foto: Nicolás Ríos /Diario Uno

La renuncia de Martín Bustos y la gravitación de Janina Ortiz

"Me sorprendió la renuncia de Martín Bustos. No estaba al tanto de la situación interna (...) La verdad es que no he podido hablar con él, pero dejo claro que parte de mi gobierno no va a ser. Entiendo que tomó una decisión personal que es consecuencia de lo que él fue encontrando en la comuna", subrayó Lo Presti al promediar el diálogo radial.

Bustos trabajaba en el Concejo Deliberante del municipio hasta que, al producirse la ruptura entre Orozco y Cambia Mendoza, debió asumir como Secretario de Obras y Servicios Públicos y fue el candidato a la intendencia por La Unión Mendocina, enfrentándose a Lo Presti, quien participó de la contienda bajo el sello de Cambia Mendoza y alineado con Cornejo.

En una misiva que dio a conocer este jueves, el ahora exfuncionario orozquista Bustos arremetió contra el médico y escribió: "Todo tiene un límite, Daniel Orozco".

Martin Bustos LUM Las Heras 2.jpg Martín Bustos fue candidato a intendente por La Unión Mendocina.

Críticas que llegaron después de mucho tiempo

"¿En qué momento se advirtió ese cambio? Porque estamos hablando de un intendente, Orozco, que asumió hace 8 años", le preguntó a Lo Presti el periodista Carlos Hernández, quien conduce "Mediodía" junto a su colega Carina Scandura.

Respuesta: "Nosotros nos quedamos en el mismo lado. El que se cruzó de vereda fue Orozco, y se fue casi solo. Y el equipo con el que se eligió trabajar no estaba a la altura. No tiene que ver con una o dos o tres personas, es un conjunto. Yo denuncié permanentemente esta falta de gestión durante toda la campaña".

En cuanto a la presunta corrupción en el gobierno lasherino, el entrevistado declaró: "Todo lo que está ocurriendo tiene que ver con el egocentrismo total del intendente, que no tiene la apertura de escuchar y terminó vinculándose con un círculo cercano a su mujer".

Esto, en alusión a la pareja del médico, Janina Ortiz, quien también resultó salpicada por denuncias de coacción y corrupción.

janina ortiz las heras daniel orozco 10.jpg Janina Ortiz ganó una banca en la Legislatura provincial, a pesar de las denuncias en su contra. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El futuro de Las Heras

Aparte del recorte de gastos políticos prometido, Francisco Lo Presti identificó dos objetivos primarios a partir del 10 de diciembre.

"Lo primero que vamos a hacer es ordenar rápidamente el municipio. Lo otro es no dejar de auditar la gestión que se está yendo, ya que consideramos que está muy lejos de las buenas prácticas de administración", dijo.

"Rápidamente vamos a reducir la planta de funcionarios en un 70%, vamos a empezar con 60 funcionarios y la idea es tender a la baja", remarcó. "Luego hay que organizar higiene urbana, el alumbrado público. No se han hecho las compras necesarias y no han tenido en cuenta la continuidad del Estado. Porque los gobiernos pueden pasar, pero el Estado sigue siendo uno".

