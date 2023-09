Qué representa y simboliza ser intendente de Las Heras

Francisco Lo Presti 2.jpg Francisco Lo Presti, Alfredo Cornejo y Hebe Casado, candidatos a intendente de Las Heras, a gobernador y vice respectivamente.

La actual gestión municipal no ha concretado obras de envergadura alguna y no es por no querer, sino por desconocimiento y falta de equipo de gestión. El municipio debe liderar la inversión pública y generar la sinergia con emprendedores privados para su desarrollo, articulando con el gobierno provincial y nacional. Para esto se requiere de conocimientos y capacidad. Estar preparado empírica y técnicamente, tener una visión integral y moderna del departamento, situación que hoy no se cumple.

Vasto sector de nuestro territorio sufre escasez de agua. Pero, además, esa ausencia interfiere en el desarrollo inmobiliario y comercial. El crecimiento residencial del gran Mendoza indefectiblemente se dirige a Las Heras. Ser un buen Intendente demanda involucrarse en obras trascendentales, como la obra acueducto pedemonte norte y acueducto norte, imprescindibles para cubrir las necesidades actuales y desarrollar diversas inversiones inmobiliarias y comerciales generadoras de bienestar, ingresos y trabajo genuino en el departamento.

Ser intendente es utilizar la innovación tecnológica para facilitarle la vida al contribuyente, por ejemplo, digitalización del municipio, que no solo implica un estado menos burocrático, sino que trasparenta la gestión. No complicarle la vida al vecino, como fue el sistema actual de Foto multas, que no bajó el nivel de accidentología en el departamento, sino que generó malestar y un golpe al bolsillo al contribuyente, en épocas de crisis, con absoluta falta de empatía y sin ningún resultado positivo.

Ser Intendente amerita ser responsable con las cuentas públicas. Hoy, en la Municipalidad de Las Heras cohabitan aproximadamente 200 funcionarios comunales, cada uno de ellos perciben un sueldo promedio de $700.000. La comuna requiere de seriedad en manejo de las finanzas públicas, y volcar esos cuantiosos recursos en beneficio de 240 mil vecinos de Las Heras.

Por todo esto quiero ser el próximo intendente de Las Heras, porque procuro reducir el 70% la cantidad de funcionarios. Ser austero, pero estratégico en el uso de recursos municipales, impulsando una verdadera revolución de la inversión pública de calidad, que significa nada más, ni menos que reconversión a led del 100% de la luminaria del departamento en 4 años. Obras de infraestructura en el parque industrial para generar más empleo, más asfalto, más obras de agua, cloacas y gas que decanten en impulsar programas de vivienda, más espacios verdes, más jardines maternales para las primeras infancias, más cámaras de seguridad para monitoreo, más presencia del Estado municipal en la calle mejorando el servicio de higiene urbana, prevención y controles viales, prevención del delito. Quiero ser el intendente de un departamento donde prime el orden, desarrollo y con ello un mejor departamento.

Me he preparado durante años, para esta oportunidad. Demostrando con hechos, capacidad de gestión. El 24 de septiembre de 2023, no es una fecha más en el calendario para Las Heras. Ese día marcará un punto de inflexión en la vida de cada lasherino. Es momento de forjar un profundo cambio cultural en nuestro departamento. Mi compromiso es trabajar para que nuestras familias crezcan en una sociedad mejor, sé que el desafío es grande, pero es imprescindible de cumplir.