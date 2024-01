Libertarios mendocinos se rearman para duplicar sus afiliados y encontrar su lugar en el Gobierno

►TE PUEDE INTERESAR: PAMI investiga a un funcionario de Alvear que encontró una billetera, se la guardó y quedó filmado

PARTIDO LIBERTARIO NACIONAL.jpg Ramiro Marra será el presidente del Partido Libertario Nacional. A su derecha, el mendocino José Caviglia. FUENTE/ LA LIBERTAD AVANZA

El 2024 que espera el Partido Libertario en Mendoza

Dentro de La Libertad Avanza, el Partido Libertario es, según palabras del propio Caviglia, el que "más fehacientemente representa la ideología liberal". Todo el proceso electoral y el resultado positivo de haber logrado "poner a un libertario en la presidencia" impulsó al espacio en Mendoza, donde en febrero del año pasado tenía unos 4.500 afiliados.

Como presidente del partido, Caviglia espera duplicar esa cifra en breve: "Detuvimos los procesos de afiliación durante el año pasado pero en febrero, cuando finalice la feria judicial, lanzaremos una campaña fuerte en Mendoza".

"En 16 departamentos tenemos presencia. Nos falta en Santa Rosa y en La Paz, donde hay mucho empleado público y condicionamientos políticos. Creemos que tienen miedo de perder el empleo si se afilian al PL", graficó Caviglia.

En Mendoza, el Partido Libertario se sumó a La Unión Mendocina pero esa alianza se rompió en diciembre. "Se fue desdibujando", explicó el dirigente sobre el frente electoral. Y "si bien los objetivos mendocinos nos unen, hay ciertos puntos que no son negociables", agregó. Lo que sí está firme es la conexión con el Partido Demócrata, aseguró y prometió que prolongará en el tiempo.

Armado nacional y cargos demorados

"Los objetivos del partido están en defender las ideas libertarias y apoyar al presidente Javier Milei", dijo el legislador porteño Ramiro Marra tras el encuentro partidario que mantuvo, entre otros, con Caviglia.

También sostuvo la defensa al pensamiento libertario: "Este es el resultado del trabajo comenzado en el 2017 en distintas provincias argentinas que ha consistido en la defensa genuina de las ideas de la libertad y del surgimiento de una figura en la que nos hemos visto absolutamente representados y a quien apoyamos desde el inicio de su carrera política para marcar un parteaguas en la política argentina que es Javier Milei, hoy Presidente".

Estamos orgullosos de todo lo logrado hasta hoy en La Libertad Avanza, vamos a seguir construyendo el camino para que Argentina se convierta definitivamente en un país liberal de la mano del presidente Javier Milei. Recién estamos empezando

"Esperamos tener el 60% del país cubierto para 2025 y el 80% para 2027", dijo sobre los planes partidarios a corto y largo plazo.

En relación a ello, y bajando la idea a Mendoza, Caviglia aseguró a Diario UNO que la meta es "consolidar el espacio y poder tener peso suficiente para ir a las próximas elecciones con candidatos propios".

Mientras tanto, la única libertaria mendocina con cargo político hoy por hoy es Lourdes Arrieta, quien se ganó su banca como diputada nacional. A más de un mes de la llegada de Milei a la Casa Rosada desde el PL no han salido otros nombres a ocupar puestos vacantes en el gobierno nacional.

lourdes arrieta luis petri.jpg La diputada nacional libertaria Lourdes Arrieta junto al ministro de Defensa, Luis Petri. Ambos, mendocinos.

"La realidad es que somos muy nuevos. Y no sabemos si nos van a convocar o no; pero creo que las negociaciones políticas con los gobernadores han terminado condicionando esos llamados porque se cambiaron cargos por votos", tiró Caviglia

"La realidad es que somos muy nuevos. Y no sabemos si nos van a convocar o no; pero creo que las negociaciones políticas con los gobernadores han terminado condicionando esos llamados porque se cambiaron cargos por votos", tiró Caviglia

Muchos nombramientos vienen demorados; aunque creemos que en marzo vamos a empezar a tener en lugar en el gobierno nacional. Pero más allá de eso, los cargos no nos preocupan porque el objetivo nuestro es desarrollar el espacio político Lo que no quiere el dirigente libertario es "que nos pase lo que le pasó a Macri, que amplió el PRO hasta que perdió identidad y eso después se reflejó en los resultados electorales".