"La zona está liberada", expresó la dueña del local céntrico que ladrones desvalijaron en 5 horas

Se trata del local de ropa Mirkkema, ubicado en calle 9 de Julio a metros de la Peatonal Sarmiento, de Capital, en el cual una mujer y dos hombres estuvieron 5 horas para desvalijarlo por completo.

"A las 3.30 me avisaron, vine de inmediato y me encuentro que desvalijaron completamente el local", expresó Luciana en una nota realizada dentro de su negocio vacío, solo con perchas y los maniquiés desnudos tirados en el suelo. Sostuvo: "Las pérdidas son millonarias porque no quedó nada, nada de nada".