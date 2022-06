Lenguaje inclusivo: en CABA advirtieron que sancionarán a los docentes que lo usen

De esta manera quedó muy claro que CABA no dará marcha atrás con la resolución que prohíbe que los docentes usen la “e”, la “x” o el “@” dentro de las aulas. Pese a la oleada de críticas que recibió desde el viernes, cuando se conoció la medida, Acuña ratificó que habrá sanciones para quienes no cumplan con la norma.

Docente usando lenguaje inclusivo.jpg Quedó claro que CABA no permitirá en las escuelas porteñas el uso del lenguaje inclusivo.

La normativa se dio a conocer el viernes 10 de junio y se tomó, según los argumentos porteños, con el objetivo de “recuperar los aprendizajes perdidos”. En Parque Patricios sostienen que en el contexto de la emergencia educativa generada por la pandemia, esas expresiones del llamado lenguaje inclusivo son una barrera que dificulta el aprendizaje de la lectoescritura.

“Sacamos una resolución en el marco de un montón de decisiones que venimos tomando a raíz de las consecuencias de la pandemia en los estudiantes, la caída del aprendizaje tanto en escuelas públicas como privadas”, dijo este domingo Acuña en diálogo con Radio Millenium.

La funcionaria subrayó que “la norma no habla de prohibición”, sino que se tomó “la decisión de regular el uso la e la X y el @, la X, en las aulas por parte de los docentes en el ejercicio de la profesión de docente”.

“La norma no habla de prohibición, ninguna de las medidas habla de prohibición”, subrayó Acuña quien afirmó a su vez que si bien el lenguaje inclusivo no es motivo de las dificultades que encuentran en el aprendizaje de los estudiantes, “sí es un obstáculo”.

¿Qué pasa si un docente utiliza lenguaje inclusivo?

Acuña aclaró que “si un docente sigue usando el lenguaje inclusivo, los directivos le tienen que explicar que el foco son los derechos de los estudiantes y no lo que a él o ella como adulto le interesa revelarse”.

No obstante, se persiste con el uso en el marco del ejercicio de su profesión frente a las aulas, afirmó: “Esto es una norma, si no se cumple hay un proceso administrativo disciplinario”.

“Si un docente quiere usar con sus colegas en lenguaje inclusivo, lo puede hacer, lo mismo los estudiantes. Nosotros lo que estamos regulando es la tarea docente en el ejercicio de su profesión”, afirmó.

Acuña planteó que la intensión es "que siga la discusión sobre las identidades, la visibilización, la desnaturalización porque hace añares que venimos trabajando en la ESI con este tema".

Lenguaje inclusivo.jpg El uso del lenguaje inclusivo en las escuelas siempre ha generado revuelo.

"Lo que queremos reforzar es la discusión con elementos concretos para que puedan continuar sin necesidad de utilizar estas configuraciones nuevas, la x, la e y el @, porque al utilizarlas genera un obstáculo en la comprensión y fluidez lectora y de escritura por parte de los estudiantes.

Consultada sobre si la norma no fue una sobreactuación para captar electores de derecha, hoy más afines a las ideas de Javier Milei, sostuvo: “Es inevitable que todo lo que hagamos se lea con matiz electoral”.

Luego agregó: “También me decían oportunista cuando yo quería volver a las clases y todavía no había vacunas. En ese momento además de asesina me decían oportunista. No podemos evaluar las medidas de gestión en función de la política, sino nunca es momento, siempre importa más otra cosa”, evaluó.

Santa Fe: Juntos por el Cambio también pidió prohibir el lenguaje inclusivo

La decisión del gobierno de CABA de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas de todos los niveles de ese distrito cosecha apoyos y rechazos en todo el país. En Santa Fe, legisladores provinciales de Juntos por el Cambio salieron rápidamente a plantear como una máxima verdad la medida del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (dada a conocer por la ministra de Educación Soledad Acuña) y hasta presentaron un proyecto de respaldo en la Cámara baja. Pero no se quedaron en lo meramente declarativo, sino que incluso exigieron que la provincia adopte una medida similar en todos los establecimientos educativos santafesinos.

Diputados de JXC en contra del uso del lenguaje inclusivo en las escuelas.jpg Los diputados Ghione, Sola, Julierac y Florito, en el ingreso a la Legislatura santafesina para presentar un proyecto contra el lenguaje inclusivo.

“Excelente medida la de Larreta. El lenguaje 'inclusivo' destruye el idioma y no aporta inclusión. Basta de adoctrinamiento en las aulas”, enfatizó la diputada macrista Ximena Sola.

“Queremos que se imite esta medida de la Ciudad de Buenos Aires para los colegios de nuestra provincia”, señaló el pastor evangélico y legislador Walter Ghione.

Ambos integran el bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio (radicales + PRO) presidido por Julián Galdeano, quien aparece como uno de los principales armadores de la alianza catch-all (atrapatodo) que se intenta conformar entre todo el antiperonismo santafesino (o no-peronismo), con la inclusión del socialismo y el partido del intendente Pablo Javkin.

“Desde Juntos por el Cambio Santa Fe presentamos un proyecto de beneplácito a la decisión de Larreta en la Ciudad de Buenos Aires de regular en las escuelas el uso del lenguaje inclusivo. Vamos a pedir que se imite esta medida para los colegios de nuestra provincia”, señaló Ghione, a través de un posteo en Twitter.

Los impulsores de esta iniciativa en Santa Fe, además de Ghione, son los diputados Ximena Sola (PRO), Betina Florito (alineada con Miguel Angel Pichetto, quien compartió la fórmula presidencial de Juntos con Mauricio Macri) y Sebastián Julierac (Coalición Cívica, el partido de Elisa Carrió).

“Confiamos que en Santa Fe se pueda regular la utilización de la «e», «x» y «@» o cualquier otra forma que neutralice el género en las palabras en los niveles inicial, primario y secundario”, aseveró Ghione.

Y añadió: “La lengua española brinda muchas opciones para ser inclusivos sin necesidad de tergiversarla, ni de agregar complejidad a la comprensión y fluidez lectora. La Real Academia de la Lengua Española ha sostenido que el uso de la «e», «x» y «@» es ajeno a la morfología del español”.