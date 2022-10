Lejos de las internas y grietas del peronismo, los intendentes se mostraron unidos y enfocados

Al acto acudieron el tunuyanino Martín Aveiro, y la santarrosina Flor Destéfanis, y a ellos se sumó el titular del INV, Martín Hinojosa, quien suena como posible candidato del peronismo a la gobernación. Ellos pertenecen a distintas líneas del peronismo mendocino, Aveiro y Righi, más ligados al PJ tradicional, y Destéfanis enrolada en el kirchnerismo, pero decidieron juntarse para que una foto de ellos hablase por sí misma de la unidad que necesita gestar y mostrar el PJ local.

Twit de Martín Hinojosa por el aniversario de Lavalle.JPG

"Los intendentes tenemos otras urgencias para atender y no podríamos entretenernos en las pequeñas discusiones partidarias, porque eso no es lo que nos piden los vecinos, los reclamos van por otro lado", deslizaron un par de los presentes, casi como un mensaje interno a los que les reclaman a ellos mayor participación en la disputa partidaria.

Es más, siguiendo esa misma premisa, todos ellos han decidido ir el lunes próximo a San Rafael, en donde el intendente Emir Félix protagonizará el tradicional almuerzo de las Fuerzas Vivas, un escenario político clave también para los peronistas.

►TE PUEDE INTERESAR: Presiones y negociaciones de último momento le suben la temperatura a la interna del PJ

Los intendentes del PJ pretenden que la interna no los salpique

En la ardiente discusión de quién sucederá a Anabel Fernández Sagasti en la presidencia del partido no sólo hay dos líneas, la que impulsa la misma senadora nacional que tracciona a Flor Destéfanis como candidata a presidenta y la de Fernanda Lacoste, que lleva la línea de Guillermo Carmona, también hay quienes les exigen por lo bajo a los intendentes que se metan en ese barro para sentar sus posturas y apostar a la unidad.

Es más, desde el sector del kirchnerismo pretenden que intendentes como Emir Félix y Matías Stevanato definan a quienes serían los vicepresidentes partidarios detrás de Destéfanis, algo que por el momento no ha ocurrido. Aseguran que dirigir el partido no es fácil, y menos en este contexto de fuertes diferencias y especulaciones electorales.

Ante ese reclamo los intendentes no se dan por aludidos. "Nosotros tenemos los pies en el barro todo el tiempo y atajamos todos los penales, para cumplir las tareas partidarias es necesario contar con un tiempo que no siempre tenemos", contestan en off.

Otros que cuestionan por lo bajo la decisión de que Flor Destéfanis sea la candidata a la presidencia partidaria, resaltan que ese lugar podría ser "para alguien de mayor experiencia que venga con vocación de unir. Ella puede tener esa intención claramente, pero si está ligada a un sector que tiene sus discusiones dentro del partido, esa unidad parece más difícil".

► TE PUEDE INTERESAR: Fernanda Lacoste-Rafael Moyano es la fórmula del peronismo alternativo de Mendoza

Una elección del peronismo que se anticipa acalorada

En sólo 10 días, el 31 de octubre vence la presentación de listas para la elección de presidente partidario que el PJ deberá enfrentar el 11 de diciembre.

Para esa competencia, la conducción actual que lidera Anabel Fernández Sagasti ya anticipó que su apuesta es que la suceda la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, que viene reuniéndose con distintos sectores del peronismo y visitando distintas comunas e intendentes. Sin embargo, esa candidatura aún no tiene nombres para las vicepresidencias.

En la vereda de enfrente está el sector del secretario de Malvinas, Guillermo Carmona, que ya sostiene la fórmula de la maipucina Fernanda Lacoste y el senador Rafael Moyano.

Desde el oficialismo de Sagasti les ven la costura a los alternativos, y aseguran que no tienen representatividad en toda la provincia y que por tanto no podrán ni siquiera tener candidatos en todas las comunas.

Esos disidentes le cuestionan a la actual conducción como gestiona la movilización de la militancia. "Hicieron un congreso por zoom y convocan a la elección del presidente en medio del mundial de fútbol, pareciera que no les interesa movilizar a la militancia, que fue siempre una fortaleza del PJ", les enrostran.