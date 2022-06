Legisladores del PJ presentaron un pedido de juicio político al ministro de Gobierno Víctor Ibañez

Pedido Juicio Politico al ministro de Gobierno Víctor Ibañez.doc

Según denunció Gómez, Ibañez "conocía, al igual que el gobernador, de la existencia de este hecho delictivo y este beneficio que se pretendía dar a una fundación, bajo el aspecto formal de un subsidio, totalmente falso e irreal. Frente a este hecho que se investiga en la Fiscalía N°7, hemos tomado la decisión de iniciar el juicio político del ministro Ibañez, a efectos de que concurra a la Legislatura, sea juzgado políticamente y sea destituido de su cargo".

Victor Ibañez.jpg

Gómez adelantó que la intención del peronismo al ingresar la denuncia este miércoles, es que se trate ese pedido de juicio político la próxima semana en Diputados, en donde debería contar con el aval de una mayoría simple, para poder avanzar a la comisión de juicio político. La acusación contra Ibañez es por "mal desempeño y malversación de fondos públicos".

"Nosotros vamos a insistir porque creemos que es un hecho de corrupción, donde hay un ministro que no habla y un Gobierno que lo esconde, para que él no hable", remarcó Gómez, quien también le apuntó a la Justicia y advirtió que le preocupa el avance de la denuncia del PJ en el fuero penal: "espero no estar ante un fiscal tortuga, que no quiera investigar la causa, y llegar hasta las últimas consecuencias. Hasta el momento no ha habido ninguna citación a funcionarios públicos que intervinieron en el hecho de corrupción, conforme a los dichos de Bonarrico", disparó el peronista.

Es ahí donde el poder del oficialismo le pondría freno a este pedido contra Ibañez, ya que cuenta con los votos necesarios para cortar el camino del juicio político.

"Queremos cortar con este método del Gobierno de no hablar de los temas en los que los incomodan. Además por esta torpeza política de no dejar que Ibañez venga a la Legislatura lo único que se han asegurado es que durante un mes no se hable de otra cosa", apuntaron legisladores del peronismo.

► TE PUEDE INTERESAR: El Pj pidió informes por un video de campaña de Patricia Bullrich con alumnos del Instituto Policial

Cómo es el camino para que un funcionario llegue a un juicio político

El inicio del procedimiento al juicio político de un funcionario debe darse con una denuncia que solicite esa sanción, y que debería ingresar a "asuntos entrados" que en la Cámara de Diputados cierran el viernes a las 18.

Luego en la sesión en la que esa denuncia toma estado parlamentario se deberá votar nominalmente para saber si avanza o no, y con una mayoría simple se aseguraría continuar con su camino. Si lograse sortear esa votación, se remite a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y allí se decide si se debe realizar la acusación o no.

Si se decidiera que esa acusación debe seguir su curso, eso se remite al Senado, que es quien deberá juzgar políticamente al funcionario denunciado.

En cambio, si en la sesión de Diputados esa denuncia del PJ no alcanzara a tener los votos de la mayoría simple, terminaría archivándose.