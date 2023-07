Las visitas de precandidatos no paran y este viernes llegará Juan Schiaretti a Mendoza

Raúl Mercau candidato a diputado nacional en la lista de Schiaretti.png Mercau fue ministro de Producción de Mendoza en el gobierno de Celso Jaque. Ahora irá por la lista de Juan Schiaretti.

"Su visita es importante, sobre todo en lo que tiene que ver con potenciar a los candidatos de Mendoza. Es una elección nacional, y por eso es fundamental que venta: la cabeza de lista, en una presidencial, siempre genera mucho impacto", opinó Raúl Mercau ante la consulta de Diario UNO. "En política siempre tiene mucho peso el contacto con la gente. Es importante en la PASO y también hacia adelante que pueda estar. La figura del precandidato a presidente siempre es lo que más convoca", apuntó.

Schiaretti tendrá sólo dos actividades en Mendoza

"No viene por mucho tiempo. Serán dos actividades que van a resolverse durante el día: la conferencia de prensa y un encuentro que muy probablemente se haga con empresarios o con gente ligada al sector de la producción", contó otro de los que coordinan la llegada de Schiaretti. Este lunes, el encuentro será en las oficinas de Mercau y se delineará dónde harán ese acto.

Por lo pronto, se sabe que el cordobés no irá a otras provincias y no tiene una gran agenda ligada a hacer campaña en el interior del país. "No realiza visitas amplias, con recorridos kilométricos, sino cosas puntuales, como esta que hemos armado para Mendoza", apuntaron desde su equipo. De cualquier modo, el candidato sumará su llegada a la que hace poco hizo por territorio cuyano Florencio Randazzo, su compañero de fórmula.

Florencio Randazzo.jpg Randazzo, otro de los exministros de Cristina Kirchner que hoy están alejados de Unión por la Patria.

Además, no será la única visita cercana a sus filas en esta semana, porque el miércoles se aguarda que visite Mendoza el economista Martín Rapetti. Aunque aclaran que no es un especialista del sector de Schiaretti (de hecho estuvo trabajando junto al radical Facundo Manes, contaron), disertará en la Universidad Champagnat junto al mencionado Mercau y es parte de la consultora Equilibra junto a Diego Bossio, el extitular de ANSES que ahora aspira a la Cámara de Diputados (por CABA) en la lista de Hacemos.

Será este 2 de agosto a las 16 y la charla está titulada como "Qué debe hacerse para luchar contra la inflación". Afirman que abordarán esa problemática desde distintos ángulos: mostrando planes y comparando experiencias de otros países, con el foco en que a partir de 2024 comenzará un nuevo gobierno en la Argentina.

