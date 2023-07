Larreta se suma a la ola presidencial en Mendoza para tratar de conquistar el esquivo voto local

Rodríguez Larreta en Mendoza.jpg

El jefe de Gobierno porteño vuelve a la provincia, en la misma semana en que estas tierras se convertirán en un verdadero desfiladero de aspirantes a la presidencia. Hay que recordar que este martes se cruzarán los actos políticos del ministro de Economía, Sergio Massa que irá a IMPSA, y los de Patricia Bullrich, que se concentrará en el Parque Benegas de Godoy Cruz. Ambos ya adelantaron parte de su recorrido con una fuerte campaña en las redes sociales, y movilizan a la tropa desde esas vías.

Sin embargo, la estrategia de Larreta en Mendoza es distinta. El referente del PRO que ya vino varias veces, antes y después de las PASO provinciales, envió previamente a fuertes referentes de su espacio como son Martín Redrado, Fernán Quirós y Hernán Lacunza y ahora regresa para reactivar su contacto con sus militancia.

En esta recta final hacia las PASO presidenciales los larretistas buscarán mostrar sus fortalezas y a la par, aunque sin virulencia, dejar al desnudo las carencias de su competidora.

Tuit de Horacio Rodríguez Larreta.JPG

"No se trata de voluntarismos y consignas vacías. No alcanza con slogans. Argentina tiene problemas estructurales muy profundos, una pobreza creciente y una economía sin rumbo. Por eso el cambio no puede ser improvisado. Horacio tiene equipo ejerce un liderazgo fuerte y es un hombre de acción, de decisiones todos los días", opinó el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, al respaldar a su colega, por quien viene militando desde hace meses.

La mejor encuesta está en la calle

Tanto Larreta como su equipo miran de reojo algunas encuestas que en Mendoza lo ponen por debajo de Patricia Bullrich, pero no parecen asustarse demasiado.

Si bien hay mediciones que indican que de cada 10 votantes de Cambia Mendoza, 7 eligen a Bullrich y los 3 restantes lo respaldan a Larreta, su entorno se muestra con un "optimismo moderado".

Primero muestran varios ejemplos en que las mediciones se equivocaron, tanto en las PASO en Mendoza, como en Córdoba, y sostienen que las encuestas son cada vez menos representativas, ya sea porque las presenciales no ingresan en determinados lugares o porque las digitales consiguen respuestas sólo de sectores más radicalizados.

Además, aún cuando el votante mendocino le fuese esquivo, los estrategas de su campaña estan viendo que según sus estudios la fórmula de Larreta y Gerardo Morales, están creciendo en el Noroeste, en donde el jujeño tiene muy buena imagen, y mirando el mapa electoral creen que podrían compensar votos con lo que cosechen en San Juan, San Luis y Neuquén.

"La estrategia está focalizada en el contacto con la gente. Y lo que vemos es que en estos 13 días Horacio tiene todo para crecer. Además es probable que en los próximos días aparezcan fuertes respaldos de referentes del radicalismo y del PRO a nivel nacional que serán claves", contaron encriptadamente desde el equipo de Larreta.