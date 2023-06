El candidato mendocino de Schiaretti elogió a Sergio Massa: "Es el único ministro que trabaja"

Sergio Massa-Wado.jpg Para Raúl Mercau, el único ministro de la gestión de Alberto Fernández que trabaja es Sergio Massa.

Mercau, que en su faceta de profesor universitario ha dado charlas y escrito documentos sobre lo difícil que resulta en nuestro país bajar la inflación, explicó en Primeras Voces de Radio Nihuil que lo más complejo radica en que Argentina tiene una "alta y crónica inflación".

"Inflaciones como la de Argentina son las más complicadas de bajar porque la gente y la economía en general comienzan a generar mecanismos de adaptación. Con los ajustes, la indexación, todo eso complica la simple receta que aplica Estados Unidos con una inflación que está por debajo del 10%: sube la tasa de interés, disminuye la oferta de dinero y con eso baja la inflación. Eso en estas economías no funciona", comparó.

A su entender una fórmula que podría funcionar sería "bajar a un nivel razonable el déficit fiscal, emitir menos, y tener políticas de ingreso, que significa ir manejando las expectativa de los precios y los salarios, pero para eso hay que tener credibidilidad, que es lo más complicado".

"La conducción K del peronismo de Mendoza ha perdido adeptos"

El sector del peronismo que lidera el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, se diferenció hace rato del kirchnerismo y se autodefine como un peronismo federal que nace de las provincias. Esa característica habría sido la que sedujo a Mercau a sumarse a las lista de diputado nacional que en Mendoza se armó rápidamente y se terminó presentando cuando ya caducaba la fecha de cierre de listas.

De hecho la sumatoria de esas características lo habrían empujado a estar en esa lista y no en la de Omar Parisi y Lucas Ilardo, en donde sí se sumó su ex jefe Celso Jaque, y tampoco en la de Guillermo Carmona, que claramente se distanció del kirchnerismo y logró el aval del intendente de San Rafael, Emir Félix.

Sin embargo y pese a haber tomado la opción más lejana a la conducción del PJ mendocino, Mercau se ilusiona con ser uno de los dirigentes que colabore con reconstruir el peronismo mendocino que en las últimas elecciones recibió un duro revés en las urnas y quedó tercer con el 15% de los votos mendocinos.

Raúl Mercau candidato a diputado nacional en la lista de Schiaretti.png El economista Raúl Mercau, aseguró en Séptimo Día que la conducción K del peronismo mendocino perdió conexión con la gente y perdió adeptos.

"Yo creo que la crisis que está viviendo la corriente principal del peronismo acá, que es un peronismo K, ha demostrado claramente que está perdiendo adeptos, porque creo que ha perdido la conexión con la gente y con los mismos compañeros. Muchos me han apoyado cuando me vieron como candidato. Eso muestra que algo hay que hacer con el peronismo. Hablé con un dirigente alineado con los K y también me lo reconoció", confesó el ex ministro de Jaque en su paso por el programa Séptimo Día de Canal 7.

El economista reconoció que la meta de su espacio tiene una aspiración mínima que es lograr una representación en el Congreso, mientras que la máxima ilusión "que sabemos que es difícil, es lograr que Schiaretti pueda ganar la presidencia".