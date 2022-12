Las ingeniosas cábalas de los políticos mendocinos durante el Mundial Qatar 2022

Rodolfo Suarez mundial.jpg La foto que publicó el Gobernador Suarez cuando transcurría la segunda fecha de la Copa del Mundo.

El exgobernador y diputado nacional Julio Cobos elige la compañía familiar y tiene "completamente prohibido anticipar los goles cuando hay una jugada nuestra en el área".

"Se suman, a veces, amigas de las hijas de mi señora y todos nos pintamos las caras de celeste y blanco. Nos embanderamos un poquito para festejar los goles y la verdad es que hay más nervios que cábalas", describió Cobos poco antes de la final.

Y agregó, divertido: "Además, si hay tiro libre de los contrarios, todos hacemos cuernitos con la mano".

En la foto puede verse el panorama de la casa Cobos en plena expectativa. En primer plano, su hijita Isabella.

familia cobos mundial 2022.jpg La casa de Cobos durante el Mundial ¡Todo el mundo con los colores albicelestes!

La senadora nacional Mariana Juri (UCR) admitió haber visto partidos en lugares distintos y con diversas personas. "Pero en los que vi en mi casa, mis hijos no me dejaron hablar ni un segundo de nada ¿Te imaginas lo que es eso para mí?", bromeó.

El diputado nacional Omar de Marchi (PRO) no es muy cabulero, pero sus colaboradores descubrieron un elemento clave que ahora lo ubica en una situación hilarante. El lujanino ve los partidos en su oficina: durante el match contra Países Bajos, Argentina ganaba 1 a 0 y De Marchi se levantó para ir al baño.

"Justo cuando estaba adentro, escuché gritos de festejo. Pensé que lo hacían para gastarme, pero resultó que no. Era el segundo gol nuestro. Así que a partir de ese momento cada dos minutos me pidieron que por favor me levantara y fuera al baño ¡Y ganamos tres a cero!", sonrió el armador de Horacio Rodríguez Larreta en diálogo con este diario.

Hasta Greta, la perra de la senadora provincial Natacha Eisenchlas (UCR), quedó afectada por la fiebre mundialista y fue vestida para el éxito, como se ve en este retrato:

Greta.jpg Greta, la perra de Natacha Eisenchlas.

Los peronistas y la mística futbolera en el Mundial Qatar 2022

En la otra esquina de la política local, la intendenta de Santa Rosa y flamante presidenta del Partido Justicialista de Mendoza, Flor Destéfanis, contó a UNO que su método en este campeonato ha sido "ver los partidos en familia y siempre en casa".

"Nos vamos al sillón, nos ponemos todos las camisetas y lo gorros de Argentina. En realidad mi camiseta es del club La Dormida, ¡pero es celeste y blanca también!", aclaró.

Flor Destéfanis mundial.jpeg Flor Destéfanis (PJ) junto a su familia durante uno de los partidos de la Selección.

Flor Destéfanis mundial 2.jpeg La intendenta de Santa Rosa dice que la mejor cábala es estar cerca de su familia...y usar la camiseta de La Dormida.

En Maipú, los Bermejo tienen fama de futboleros y Adolfo, diputado nacional por el justicialismo, da la talla. "En este campeonato, usé durante todos los partidos esta casaca que me regaló Leopoldo Jacinto Luque, campeón del mundial 78", comentó el maipucino.

Esa prenda le llegó un día en que coincidió con Luque en un asado. "Lo conocí por intermedio de un amigo. Y él nos contó un montón de cosas bonitas sobre él y sobre Diego (Maradona). Después me dejó esta camiseta", recordó Bermejo.

Además -y en esto es intransigente- "el Adolfo" no se mueve de su casa durante lo que dure el encuentro. "Me quedo acá, con la bandera abajo del televisor. Mis hijos saben que si quieren ver el partido conmigo tienen que venir acá sí o sí", resumió.

Adolfo-Bermejo-mundial-2022.jpg El diputado nacional Adolfo Bermejo (PJ) y la camiseta que le regaló el campeón Leopoldo Jacinto Luque.

Por su parte, quienes comparten actividades cotidianas con la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (PJ) revelaron que no puede ver los partidos sentada. Va de un lado para el otro orbitando la TV.

En cambio, el presidente del bloque del Frente de Todos en el Senado de Mendoza, Lucas Ilardo (PJ), se sienta siempre en el mismo lugar y usa la misma casaca "con la que se han ganado todos los partidos", ya que en el primero no se la puso y la suerte del equipo cambió. Se trata de una réplica de la que usó Maradona en 1986.

Lucas Ilardo Mundial.jpg

Y otra peronista, la diputada nacional Marisa Uceda, reveló en las redes que tiene sus conjuros para llamar a la buena suerte:

Marisa Uceda cábala.jpg

Como aporte en este breve recorrido, el diputado provincial José Luis Ramón (Protectora) dejó una reflexión sobre la suerte y las formas de buscarla.

"No creo en las cábalas o los cabuleros que buscan que las cosas ocurran a través de formas extraordinarias. En el deporte, como en otros aspectos de la vida, hay victorias y derrotas. La diferencia entre unas y otras es el éxito. Y se gana o se pierde, pero al final lo único que importa es el recorrido que hayas hecho en tu búsqueda. Por eso no tengo cábalas", argumentó.

