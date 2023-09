Las Heras es el único municipio que no rindió el último balance al Tribunal de Cuentas

Esto implica que desde hace casi veinte años, cada uno de los 18 departamentos tenga que remitir información en períodos trimestrales. Y según su actual titular, el ex legislador radical Néstor Parés, "nunca había pasado" que una de esas intendencias dejara de remitir la documentación.

La ausencia de esos datos puede corroborarse en la página del propio Tribunal de Cuentas, pero para cerciorarse de que no estuviera atrasada o se tratase de un error, este medio acudió directamente a la entidad. Corroboraron la información.

daniel orozco.jpg Desde la comuna que conduce Orozco quedaron en enviar una respuesta sobre la no presentación.

"Es correcto, falta ese informe, tal como es público en nuestro portal", explicó Parés. "Normalmente se aplica una multa económica y si esto sigue así, deberá tratarse en una de las próximas reuniones. El tema es que esto es algo inédito; al menos para nosotros. Nunca antes había ocurrido que un municipio se rehusara a darnos información que, por otra parte, seguramente tiene", explicó.

De sus dichos y de los datos oficiales se desprende que, a diferencia de otras 17 comunas, la conducida por Daniel Orozco presentó su último balance al Tribunal allá por el mes de marzo. Son detalles de la ejecución trimestral de los presupuestos de cada intendencia.

Justamente, los fondos de la municipalidad que conduce el referente de La Unión Mendocina han estado, por momentos, en el centro de la discusión política. El mismo intendente recordó este miércoles que algunos detractores lo aseguraban incapaz de cumplir con la totalidad de los sueldos, cosa que no se cumplió: pudo abonar e incluso prometer 100 mil pesos de bono de acá a fin de año.

Los antecedentes en la contaduría de la comuna

Diario UNO consultó a la intendencia para conocer el motivo del incumplimiento, y se comprometieron a brindar alguna respuesta. Por lo pronto, la comuna no ha tenido sanciones de ningún tipo por parte del Tribunal, aunque en los próximos días, de no aparecer el dato (desfasado de fecha por una semana), la situación podría cambiar y hacerse efectiva una sanción económica por no ofrecer ese detalle.

Fraude. El Tribunal de Cuentas de Mendoza sancionó a los empleados de la Unidad Fiscal de Financiamiento en 2012. El Tribunal de Cuentas evalúa la posibilidad de una sanción.

Detalle que, en buena medida, deberían provenir de la Contaduría General de Las Heras. Precisamente en esa área no solo hubo una renuncia de quien era su titular, Javier Tolín, sino que este se fue lanzando duras y graves acusaciones contra la cúpula que encabeza el médico ex Cambia Mendoza. "Es imposible controlar", fue una de las frases que escribió en su carta dimitoria. Eso ocurrió allá por el 5 de junio, una semana antes de las elecciones PASO.

"Las circunstancias de los últimos tiempos hacen imposible el control de las erogaciones con fondos públicos”, agregó junto con otro renunciante de esa misma época, Mauro Homan, que estaba a cargo de Legales. Ambos se fueron al mismo tiempo y en malos términos. Para aportar un dato más, el propio Homan es uno de los testigos en la causa que investiga si una empleada de la intendencia fue abusada sexualmente por otro funcionario; el ya imputado Franco Cortéz.

Orozco pagará un bono por el Día de la Madre

El intendente Orozco viene de desactivar un paro que era inminente. Sus empleados municipales habían amenazado con frenar actividades si no les pagaba un bono medianamente equivalente al de 60 mil que anunció el ministro Sergio Massa para privados, y al que el gobernador Suarez lanzó para estatales de la provincia. A horas de que eso se concretara, el mandatario anunció medidas en ese sentido.

daniel orozco empleados municipales las heras.jpg Daniel Orozco junto a municipales de Las Heras.

Lo que hizo fue reunirse con el sindicato SOEM Las Heras y, diálogo mediante, firmaron un acuerdo que establece cómo se pagarán sumas no remunerativas a sus empleados. Uno de los ítems más llamativos es que la comuna les pagará a sus municipales un bono por el Día de la Madre: 15 mil pesos que depositará, según expresaron en un comunicado, el 20 de octubre.

Los otros montos serán de 25 mil el día 20 de septiembre. Otros 15 mil por mes durante octubre, noviembre y diciembre (lo que totaliza 45 mil en esos tres meses) y otros 15 mil el día del empleado municipal. Si a esas cifras se les agrega lo dado para el día en que se celebra a las madres, el dato es que Orozco habrá otorgado un bono de 100 mil pesos a cada municipal antes de fin de año.

