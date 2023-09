Omar Parisi en 7D: "Lo primero que haré en mi gobierno será derogar el ítem aula"

Fue su tercera vez en el estudio. "Y voy a seguir viniendo como gobernador, porque uno trabaja para ganar", dijo el exintendente de Luján como para romper el hielo.

En las PASO provinciales, el peronismo salió tercero por detrás de los candidatos Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza) y Omar De Marchi (La Unión Mendocina). No obstante, Parisi se decidió a caminar los barrios junto a su candidato a vice, Lucas Ilardo, otro incondicional del PJ.

Ellos "junto a un equipo de más de 100 personas" que trabajan en su campaña confían en revertir un partido que parece tener la cancha inclinada. Todo esto en medio de un panorama socioeconómico muy complejo y con un oficialismo nacional que encontró dificultades para hallar algún tipo de equilibrio interno.

Algo es seguro: el tiempo seguirá corriendo y las elecciones del 24 de septiembre revelarán hasta qué punto el esfuerzo y las recorridas dieron sus frutos.

Parisi y su primera medida de gobierno

"Lo primero que haría a partir del 11 de diciembre es derogar el ítem aula. Yo no le creo a (Omar) De Marchi, que hace poco estuvo acá mismo y defendió esa norma. Ahora él dice que apoyaría la derogación, pero lo hace por una cuestión electoral. Si no, lo hubiera dicho antes", lanzó Parisi ante la consulta sobre las primeras medidas de un eventual mandato.

"Para mejorar el presentismo lo que hay que hacer es establecer más controles -insistió en referencia al polémico ítem-. No se puede castigar a todos porque haya un vivo. Lo atinado es encontrar a las personas que se aprovechan usando falsos partes de enfermo, etc.; e impedir que lo hagan. En cuanto a la calidad educativa, es obvio que el ítem aula no la mejoró. Ni los chicos leen más ni sacan mejores cuentas", dijo el candidato peronista.

¿Se irá Stevanato a La Unión Mendocina?

Parisi también se refirió a los rumores que aseguran que Matías Stevanato (PJ), el intendente de Maipú que acaba de conseguir su reelección, se está por pasar a La Unión Mendocina.

"Yo confío en Stevanato. Él es peronista y sigue con nosotros. Hemos hablado hace poco. Y sé que cuando él habla de 'el Omar de Luján que va a ganar la gobernación' está pensando en mí. De paso, lo deja contento a De Marchi porque él (De Marchi) cree que se refieren a él", bromeó el entrevistado.

¿Y cuál será el futuro de Daniel Orozco, el candidato a vice de De Marchi? "Veo probable que vuelva al consultorio de médico", ironizó el aspirante a la gobernación del Frente Elegí.

En cuanto al resultado de las elecciones del domingo pasado, en las que 6 de los 7 municipios en pugna renovaron las gestiones justicialistas, Parisi expresó: "No me envalentona para nada eso, porque sé que tengo que levantarme todos los días para seguir trabajando. A la vez, los mendocinos han reconocido la capacidad de gestión de nuestros intendentes, eso es todo".

"El mejor candidato a presidente es Massa"

Se le preguntó a Parisi qué aspectos positivos hallaba en el gobierno nacional de Alberto Fernández.

La respuesta sorprendió a toda la mesa: "Algo bueno que hizo fue dejar que Sergio Massa fuera el candidato a la presidencia de Unión por la Patria", espetó.

Y amplió: "Con Massa tenemos la misma línea ideológica y él me dijo que nos va a acompañar en vivienda, ganadería, petróleo y energía. Con él será más sencillo dialogar que con los otros candidatos a la presidencia. De todos modos, las casas las vamos a construir independientemente de si llegan o no los fondos nacionales".

"Nosotros somos los únicos que tenemos propuestas concretas. Por eso las otras fuerzas nos copian", resumió.

