Las ex reinas de Guaymallén recurrieron a un constitucionalista para demandar a Marcelino

García es miembro de la Comisión de Reinas de Guaymallén (Coreguay), organización que impulsó una Fiesta de la Vendimia paralela que se realizó en el Museo del Vino de Maipú y donde fue coronada Julieta Lonigro.

Las reinas de la Coreguay entienden que es discriminatoria dicha prohibición porque les impide a las chicas de departamento participar del concurso y poder ser elegidas reinas. Ese "daño" es que el aducirán para darle cuerpo a la demanda. Este lunes tendrán una reunión el abogado constitucionalista y con legisladores que apoyan su planteo.

Paula García fue la primera reina nacional que alzó la voz, en febrero de este año, cuando se conoció la decisión del municipio de terminar con la elección. En ese momento comenzó a juntar firmas, a hablar con otras ex reinas, y a promover sus intenciones entre uniones vecinales y ONGs del departamento para conseguir hacer la elección de la reina.

Paula García.jpg

En cuanto a la vendimia paralela de Guaymallén que se realizó en Maipú, recibió el apoyo del intendente peronista de este departamento, Matías Stevanato, lo que le valió una ironía por parte del siempre picante Marcelino Iglesias.

"Algunos necesitan sacarse fotos después de la derrota", dijo Iglesias este lunes en declaraciones a Radio Nihuil, en referencia al revés electoral que sufrió el PJ en Maipú.

Stevanato en la fiesta de Guaymallen.jpg El intendente de Maipú, el justicialista Matías Stevanato asistió a la elección paralela de la reina de Guaymallén.

Vendimia judicializada

Como ambas partes se mantienen firmes, la definición del tema caerá en la Jusiticia. "Sabemos por charlas preliminares que hemos tenido con abogados que no será una resolución rápida. El objetivo es que la demanda ingrese durante este mes de diciembre antes de que inicie la feria judicial de enero", amplío García.

Este lunes el intendente Marcelino Iglesias fue categórico sobre el tema cuando habló por Radio Nihuil "No habrá reina de la Vendimia y punto". El jefe comunal fue determinante: "Ese tema me tiene sin cuidado. Nosotros emitimos la ordenanza y reina en Guaymallén no va a haber más y punto y aparte".

Por su parte García -que lleva la voz cantante en el tema junto con la presidenta de la Coreguay, Luz Fernández- sostuvo que la posición del intendente es soberbia "porque no puede ignorar a una parte del pueblo que sí quiere conservar la tradición". La decisión fue unilateral y sin posibilidad de diálogo", remarcó García, en referencia a la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante en febrero.

"Yo inicié este reclamo porque considero que las mujeres perdemos un espacio de representación con la eliminación de la elección. Hay muchas otras reinas nacionales que acompañan el reclamo pero no pueden ponerse al frente porque tienen actividades laborales relacionadas con el Estado y esto la pone en una situación incómoda. Yo trabajo en el sector privado, no tengo ningún compromiso y por eso sigo adelante hasta las últimas consecuencias", García.