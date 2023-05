Las claves de 10 precandidatos para arrebatarle la intendencia a Ulpiano Suarez y su carta para retenerla

También, claro, apuntan a las diferencias que asoman entre lo que llaman la Ciudad del Oeste con la Ciudad del Este. Y se muestran confiados. Están seguros de que la mayoría de los vecinos no están conformes con la actual gestión y es a ese sector al que apuntan con sus propuestas de cambio.

Ulpiano Suarez no opina lo mismo y, por el contrario, en esa doble tarea de gobernar y buscar la reelección se apoya en su gestión como carta de presentación para la campaña electoral.

Ulpiano Suarez: "Si la macro se ordena, la Ciudad tendrá un boom de crecimiento"

Con un micrófono en mano o en una simple charla con vecinos, Ulpiano Suarez puede nadar como un pez en el agua contando qué hizo hasta ahora por la Ciudad de Mendoza y qué es lo que falta por hacer. Como precandidato a intendente tiene en relación a sus competidores esa ventaja de ser el jefe actual de la comuna por lo que en la cabeza tiene fresco todos los proyectos y acciones que se han llevado a cabo en los últimos 3 años y medio.

Sabe que tiene una doble responsabilidad pública durante estos meses de campaña: gestionar y ser la cara de la propuesta dentro de su espacio. Pero también sabe que no puede descuidar ninguno de los dos objetivos porque van de la mano.

Aunque dice no aferrarse a eso, no deja de recordar que atravesamos una pandemia. "Vivimos momentos complicados y estuvimos cerca. Gestionamos la salud, el comercio y el bienestar", refiere Suarez. Como toda Ciudad grande, buena parte se paralizó pero "hoy tenemos más de 1.100 comercios nuevos en el microcentro, en Arístides y en Juan B. Justo: la recuperación fue muy rápida".

Platea una Ciudad basada en tres ejes: inclusión, desarrollo económico y cuidado del medio ambiente. "El norte es una ciudad sostenible", dice.

Pero bajando a tierra y hablando en concreto de las dificultades que le toca atravesar a la Capital de Mendoza, Ulpiano Suarez marca un punto que se conecta con la campaña provincial de Cornejo: "Si la macroeconomía se ordena, la Ciudad tendrá un boom de crecimiento porque están dadas las condiciones". Lo que falta -dice en consecuencia- "es inversión privada".

Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.jpg Ulpiano Suarez lidera hoy la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y va por la reelección.

"Hay una transformación que impulsamos con programas de reactivación urbana pensado para inmuebles como galpones, playas de estacionamientos, casas de adobe. Ahí están los terrenos que necesitamos. Creamos también un programa de beneficios fiscales para quienes adquieran nuevos comercios y unidades habitacionales. Nosotros dejamos la Ciudad con luminaria y asfalto y cuando se reactive la macro los inversores van a venir a comprarnos", profundiza en la idea en ese 'dejar lista la Ciudad para'.

Claro, es una ciudad con más de 122.000 habitantes pero una densidad de 2.274,81 ciudadanos por kilómetro cuadrado y además, de lunes a viernes esas cifras se alteran por el ingreso de mendocinos que van a trabajar, a estudiar o a entretenerse a la capital.

"Prestamos servicios al triple de nuestra población", explica Suarez y hace un llamado a la Provincia, que hoy gobierna también el radicalismo, poniendo el ojo en la coparticipación que recibe la Ciudad de Mendoza y reconociendo falencias en el sistema de transporte público: "No depende de nosotros pero podemos mejorarlo para que sea una alternativa. Eso requiere una articulación, visión metropolitana y es un problema del Gran Mendoza; es una agenda del Unicipio de acá a 10 años".

Es entonces cuando el tema del estacionamiento aparece en la charla: "Para el proyecto de la playa subterránea no hubo inversores. Estamos analizando la ordenanza para ver si con un cambio en la macro podemos generar un anillo de estacionamiento alrededor de la Ciudad que se conecte con el uso de transporte multimodal".

La educación, la formación de nuevos empleos y la seguridad son tres puntos que Suarez destaca de su gestión y buscará profundizar si es reelecto: "Hemos puesto luminarias orientadas a las veredas, después de un relevamiento que hicimos caminando de noche por la Ciudad". Esa acción se complementó con operativos de poda y la instalación de 100 nuevas cámaras.

"Somos el único Municipio con programas en materia de seguridad ciudadana", dice con orgullo también.

Sabiendo de esas diferencias entre un sector y otro que la oposición le marca, en lo que se enfoca en estos meses de gobierno y en los que podrían llegar a venir es en "concluir la urbanización en La Favorita para que no quede un solo lugar sin servicios básicos en la capital y evitar nuevos asentamientos en el piedemonte para poder garantizar esos servicios".

"Cuando Rodolfo Suarez fue intendente se trabajó mucho en el hard y nosotros apuntamos al soft. Con matices hay reglas claras cada 4 años", resalta. "Si la macro se ordena, volamos", reitera parafraseando a Cornejo.

Carlos Moyano, el precandidato de Luis Petri en la interna de Cambia Mendoza

Toda una vida en la Ciudad de Mendoza lo ha llevado a ser súper crítico: "Ha perdido el atractivo y está frenada".

Es abogado y emprendedor, por lo que conoce desde adentro las dificultades no solo como vecino sino también como trabajador en el distrito: "Si uno quiere invertir en la Ciudad, por poco te piden un análisis de sangre. Hay que desburocratizarla".

Carlos Moyano Luis Petri.jpg Carlos Moyano, el precandidato de Luis Petri en la interna de Cambia Mendoza.

Apoya su precandidatura a intendente en la de Luis Petri a gobernador. Se conocen hace años, fueron compañeros en la facultad y le reconoce haber mantenido una línea en sus ideas.

"La problemática principal que plantean los vecinos es la inflación y llenar la heladera", dice con visión nacional pero, expresa, "la seguridad sí es un tema en el que la Municipalidad puede trabajar con la Provincia".

Lo que falta, dice, es ajustar nada más y nada menos que lo básico: "El alumbrado, la desratización, la limpieza y la colocación de cámaras de seguridad".

"Faltan cloacas y estacionamiento cuando terrenos hay. Lo que pasa es que hay que atraer a los inversores, no espantarlos", dice justamente para contraponer aquello que expresa el actual intendente sobre la falta de inversiones.

"El centro es administrativo- bancario. Está colapsado hasta las 13 pero después es un desierto. No somos un atractivo", diagnostica y pone el foco en las cuestiones que hay que reever: la falta de estacionamiento y flexibilizar los trámites.

"No hay un plan solo shows y maratones"

"Las acequias están sucias y las ciclovías se usan poco porque no hay una campaña para incentivar el uso de la bicicleta. Como viene la plata de arriba para hacerlas, entorpecemos el tránsito", lo que no hay es un plan en la Ciudad de Mendoza.

Las mirada crítica de las cuatro propuestas del peronismo

Gisela Lamberti, licenciada en Ciencias Políticas, lidera la lista del kirchnerismo en la Ciudad. Una lista que en la que resalta como positivo que "cuenta con muchos jóvenes con los que trabajamos hace años juntos".

"La estructura que tenemos es una de nuestras fortalezas. Tenemos muchos referentes territoriales", dice.

Gisela Lamberti La Favorita.jpg Gisela Lamberti en La Favorita, uno de los sectores a los que apunta.

Para Lamberti, "el modelo en la Ciudad está agotado: llega a triplicar a Guaymallén en recursos y no ha podido solucionar problemas cotidianos. Hay una diferencia marcada entre el Este y el Oeste y se ha dejado de garantizar servicios básicos como seguridad, transporte público eficiente o agua potable por falta de voluntad política".

A lo que apunta es clave: "Cambiar el orden de prioridades en la Ciudad de Mendoza. No basta con el embellecimiento de las plazas".

Y basa su propuesta en cinco puntos trascendentales, siempre en sintonía con lo que Omar Parisi, su precandidato a gobernador, plantea para la Provincia: "En el municipio también se pondera la revolución de la vivienda. Proponemos dar créditos municipales para reparación, refacción y ampliación de vivienda".

Si hay algo que Lamberti tiene es claridad a la hora de explicar qué es lo que busca: "En Seguridad, duplicar el presupuesto en destacamentos, cámaras y preventores; en Salud, como los reclamos sobre los centros de salud municipales son constantes, proponemos la creación de un microhospital de día con guardia nocturna".

"El cuarto punto es la sostenibilidad, especialmente en lo que refiere al cuidado del agua. El 40% de las redes de la Ciudad de Mendoza son viejas y desde la Municipalidad se puede colaborar con recursos para repararlas. También debemos tecnificar el riego de los espacios públicos porque hoy se desperdicia agua regando a manto o con camiones".

Y el quinto punto clave es la suba de salarios, hecho que cree que se puede dar si, como advirtió, se reordenan las prioridades del Municipio porque recursos hay: "Hoy un clase A o B sin adicionales cobra $40.000".

Carina Farah es candidata por primera vez. Tiene 48 años, es docente y economista con visión particular en la economía feminista.

"Ser una candidata mujer en Capital es disrruptivo y eso atrae a que las mujeres se acerquen a plantear los problemas que advierten, como la falta de poda y la desratización", dice la representante de la lista de Guillermo Carmona.

Carina Farah.jpg Carina Farah, la precandidata a intendente por el peronismo que acompaña a Guillermo Carmona.

Plantea primero cuáles son esas dificultades o falencias: "La Ciudad está invadida de ratas, faltan centros de salud de los barrios para atender las emergencias, y las frecuencias de los micros son irregulares en los barrios del Oeste".

"Los centros de salud están de adorno, con infraestructura pero vacíos", agrega y marca un punto especial en lo que se quiere enfocar: "Las tasas son altísimas y no se les devuelve a los vecinos en un Estado más presente que brinde servicios básicos a todos".

¿Por qué no se da? "Creo que el gobierno radical, que tuvo una impronta muy marcada con el Vity Fayad que le cambió la cara a la Ciudad, pasó a tener desde entonces una política de maquillaje", dice y lo explica con un ejemplo sencillo: "Hacemos plazas con playones deportivos pero sin pelotas o un profe".

"Se focaliza el gasto del Estado en la zona más turística pero a los vecinos que viven en la zona periférica no les llegan. Hay plazas con mal declive o que se siguen regando por manto", ejemplifica.

"Hay recursos pero están mal gestionados", dice Farah coincidiendo con la visión que marcaba su competidora en la interna.

"No creo en un Estado más chico sino en uno mejor gestionado"

En materia de seguridad, aquello que pondera Suarez es cuestionado por Farah: "Se ha entrado en la lógica de trasladarle al vecino la responsabilidad de la seguridad. Ojos en alerta te permite dar aviso al 911 pero no es su responsabilidad. Hay pocos preventores, para alguna salida de escuelas. Se circunscriben al tránsito pero no hacen rondines. Y a las alarmas comunitarias las pagan los vecinos cuando es un gasto que debería la Municipalidad afrontar".

Otro eje en el que enfoca su propuesta tiene que ver con el acceso a la Cultura y al Deporte. "Es necesario que el municipio articule los medios para que a los chicos lleguen a estas actividades como movilizadores sociales. Al narcotráfico hay que sacárselos antes de que les llegue".

Carlos Almenara, otro precandidato kirchnerista, busca ser intendente por la lista de Alfredo Guevara. Tiene 54 años, es docente, licenciado en Adminstración y comunicador.

"Desde 1983 gobierna el mismo grupo político la Ciudad de Mendoza. Hace 40 años, sin alternancia, con mayoría absoluta y automática en el Concejo Deliberante", grafica Almenara y se pregunta: "¿Quién controla los gastos del intendente y más con esta Justicia que no es muy confiable? ¿Quién controla la buena administración de los fondos de los vecinos?".

Carlos Almenara Guevara Peronismo.jpg Carlos Almenara recorriendo la Ciudad de Mendoza. Es el precandidato a intendente del abogado Alfredo Guevara.

El objetivo -dice- es "plantar semillas de democracia y de la alternancia".

"Nuestros recursos son limitados y hay una historia de voto en la Capital pero vemos que es bien recibido nuestro discurso y que rápidamente el vecino se da cuenta de aquella situación", expresa.

"También vemos que estamos orgullosos de nuestra Ciudad pero que se ha deteriorado en materia de mantenimiento y de recursos", agrega y también hace referencia a aquella intendencia de Fayad que tuvo aceptación casi unánime: "Desde el Vity no hemos tenido intendentes con carisma que hayan transformado la Ciudad".

Como propuesta, Almenara asegura que lo que busca es "hacer una ciudad abierta para todos. Tiene una zona del Oeste marginada y de Boulongne Sur Mer hacia el Este que no. Queremos que la ciudad se integre".

"Se puede tener wifi gratis en la traza urbana para solucionar la vida de todos y es totalmente posible porque el territorio en sí es chico. Es una meta que no es fácil pero sí es posible", asegura.

Otra de las banderas del equipo de Guevara es la apertura de mercados populares en los municipios con precios económicos de insumos básicos. "En esta lucha contra la inflación, desde la Municipalidad se puede aportar con estos mercados permanentes y de apertura diaria para fijar los precios de referencia".

De los cuatro precandidatos del peronismo, tres son mujeres. La tercera de ellas es Juana Suárez, una representante pura de los barrios populares que va por la lista de Nicolás Guillén.

Tiene 41 años, es madre de dos adolescentes y tiene a cargo la Secretaría de Ecologismo en el Movimiento Evita.

Juana Suarez Nicolás Guillén Peronismo.jpg Juana Suárez vive en La Favorita y por los vecinos de la zona quiere dar pelea. Es precandidata a intendente por la lista de Nicolás Guillén, que compite dentro del Frente Elegí.

"Es momento de que los ciudadanos comunes nos involucremos en política para ser la expresión de los barrios populares", dice Suárez, que vive en La Favorita.

"Puedo ser la expresión más pura del barrio"

"Decidimos estar en la lista para llenar esos lugares para que las decisiones sean justas. Nos cansamos de que la política tradicional nos busque solo cuando nos necesita como mano de obra", dice con firmeza.

Y en ese mensaje no solo habla del radicalismo o de nuevos frentes. La frase va también apuntada al interior del peronismo: "Hay compañeros de otras listas que están apareciendo ahora".

"Después de las PASO nos vamos a unir todos pero desde nuestro espacio queremos romper con esta política tradicional de aparecer solo ahora. Vamos a acompañar al que se involucre", avisa.

"Quienes trabajamos en los barrios, hacemos política social con los vecinos con pocas herramientas. No queremos que la lapicera esté en manos de una persona que no nos representa ni llega a los barrios", dice.

Y sí, reconoce que es algo así como "la lista de los sueños" pero no cree que sea imposible ganar las PASO.

Sobre la realidad de aquellos barrios a los que representa, Juana Suárez expresa: "Estamos apartados de la infraestructura, de las mejoras, no nos tienen en cuenta. Nos faltan servicios esenciales como el agua potable estando a cinco minutos del centro".

"Buscamos que el presupuesto llegue. No sacarle a otros sino repartirlo mejor. No hacer cuatro veces una plaza o una calle si hay que hacer una obra en el Oeste" y marca con un ejemplo extremadamente visible aquella diferencia: "Nosotros tenemos plazas marrones o grises y no plazas verdes".

El bastión de Omar De Marchi para ganar la Ciudad de Mendoza

Hugo Laricchia es el único de los dos precandidatos a intendente de la Ciudad de Mendoza que irá con la figura de Omar de Marchi en la boleta. Es el ungido oficialmente.

El empresario de 54 años es muy duro con la actual gestión de Ulpiano Suarez y asegura que "la Municipalidad de la Capital está aburguesada producto de los 40 años de dominio absoluto del Ejecutivo y el Legislativo del radicalismo".

Ve a la Ciudad "deteriorándose" y ejemplifica:

"Es como la casa de los abuelos que se va adescarcarando".

Para darle una vuelta de cara apunta a lo que llama el ABC de la responsabilidad municipal: "Para que sea la ciudad más limpia solo hay que limpiar".

Laricchia hace foco en algunas cuestiones que considera básicas y ofrece soluciones: "Los shopping hoy brindan seguridad, estacionamiento y limpieza y es justamente lo que no tiene la Ciudad. ¿Por qué no le damos a quienes cobran el estacionamiento un posnet con geolocalización, con comunicación con bomberos y policías y que pueda cobrar con QR y no con un papel impreso antiecológico?"

"Hay que limpiar y poner preventores. Que funcione una Muni de 24 horas para tareas de seguridad y limpieza", dice.

"Nos gobierna el heredero del heredero y están durmiendo la siesta con la fortuna que dejó el Vity".

En relación a aquello, el precandidato de De Marchi asegura que tiempo atrás "la muni tenía un plan de obra y de mantenimiento pero este indentende (NdR: Ulpiano Suarez) no hizo nada en 3 años y las quiso hacer todas de una vez en seis meses. Rompieron todas las calles a la vez y hay comerciantes de la calle San Juan que han tenido que cerrar".

"Las obras se pueden hacer pero planificadas y más rápido. Si es la municipalidad más rica del país, lo que hay es desidia y falta de planificación".

Sobre la zona Oeste, en la que muchos otros precandidatos ponen la lupa, Laricchia dice: "Falta todo, no hay servicios. Quizás especulan porque son pocos votos pero no puede ser que a 20 metros del centro haya calles de tierra".

"No proponemos cosas exóticas, sino que se avance pavimentando", dice Laricchia, que se ve bien parado de cara a las elecciones: "Si Omar es gobernador, seguramente ganaremos la Ciudad".

Daniel Eduardo Gaido es el otro precandidato de La Unión Mendocina. Se la juega sin la estructura fuerte del frente pero con el empuje de ser quien levanta la bandera por Javier Milei.

Es ingeniero civil, tiene una constructora y es docente. Su cercanía con los jóvenes, el saber qué piensan y como viven es lo que lo terminó impulsando para ser precandidato.

"No pertenezco a la casta, nunca viví de la política ni pretendo hacerla".

Daniel Gaido La Unión Mendocina.jpg Daniel Eduardo Gaido es el precandidato de La Unión Mendocina por el partido libertario.

Representa al partido Libertario y, aunque reconoce que con algunas propuestas se exagera, lo que tiene en claro es que "a lo mejor la locura es el pegamento para que gente muy capaz se meta y se comprometa". Lo dice particularmente por Javier Milei, referente a nivel nacional.

"El león no es el más rápido ni el más inteligente ni el más fuerte pero no le tiene miedo a nada", dice sobre el símbolo que utiliza el precandidato a presidente. Y sí "puede ser un loquito pero a veces hace falta uno para romper barreras; lo que hay que hacer es ayudarlo, rodearlo".

Puntualmente sobre la situación de la Ciudad y lo que se puede pensar a futuro, Gaido plantea cambios a largo plazo.

"Tenemos una Ciudad amigable, coqueta, pero se debe transformar. Lo que se ha hecho es mantenimiento y es lo que corresponde pero le falta dar un gran salto. Pasar de un pueblo grande a una ciudad importante", expresa y ejemplifica con lo que pasó en ciudades como Curitiba, Brasil.

"Una de las críticas que le hago al sistema es que se hacen obras para los turistas, están bien pero lo primero que hay que satisfacer a las 11 secciones. Hay un montón de secciones postergadas en las que no se hace nada. Hay que hacer un relevamiento completo, mirarla desde arriba, planificar y proyectar porque hay cosas que no se hacen en 4 años", explica.

"Hay que preparar a la ciudad del futuro con obras trascendentes, con vías por arriba, por qué no hacer un subte. Hay que proyectarla y planificar de aquí a 50 años", agrega aún sabiendo que no serían obras fáciles de concretar.

"Hoy es una cuidad colapsada, es un infierno. Es el momento de consesuar con Las Heras y Godoy Cruz y conectarla para darle agilidad" dice.

Escuchar al vecino, la premisa del Partido Verde

La escribana Eugenia Garriga de 47 años es la precandidata del Partido Verde en la Ciudad de Mendoza. En la lista, acompaña al precandidato a gobernador Mario Vadillo.

"Estoy cansada de la vieja política y decidimos en familia salir de la zona de confort para aportar nuestro grano de arena", dice sobre la decisión de dar el salto.

Eugenia Garriga Partido Verde.jpg Eugenia Garriga, precandidata a intendente del Partido Verde en la Ciudad de Mendoza.

Como objetivos, plantea tres concretos: "Me interesa propiciar un cambio en seguridad, en medio ambiente y quiero un hospital veterinario".

"Somos trabajadores del ámbito privado, abogados, escribanos, contadores, comerciantes que sabemos lo que es caminar, andar por diferentes provincias y cuáles son los problemas del país y la Provincia. Queremos que la gente común pueda llegar a puestos, que se escuchen nuestras voces", dice.

La base para ella está en "escuchar al vecino, planificar las obras y ejecutarlas".

"Nada de ciclovías puestas por todos lados. Si bien adoro las ciclovías, no se pueden poner en todos lados como pasó con Juan B. Justo o calle Martínez de Rozas".

"No se pueden poner tachas que rompan las ruedas, hay que hacer badenes o lomos de burros", expresa volviendo a esa premisa de escuchar al ciudadano para poder planificar y hacer.

"No queremos que nuestros hijos se vayan", dice y para ello, desde la Municipalidad puede aportarse para mejorar la seguridad: "Necesitamos una cámara en cada esquina, en los móviles policiales y botones de pánico en las paradas".

La izquierda, con una interna fuerte pero un marco programático común

Gerardo Uceda es el precandidato a intendente que acompaña a Lautaro Jiménez.

Gerardo Uceda FIT.jpg Gerardo Uceda es el precandidato a intendente que acompaña a Lautaro Jiménez.

La idea del sector era no ir a una interna. Entendían que ante "la dispersión de Cambia Mendoza y la poca presencia del peronismo", el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U) tenía que presentar lista única, pero desde el Partido Obrero no pensaron lo mismo. El precandidato por ese sector es un empleado municipal, Andrés Guillermo Elías.

Uceda es cardiólogo y milita hace muchos años en la izquierda: "Vemos que la Provincia, al igual que la Nación tienen un programa muy corrido hacia la derecha que se asentúa con la vuelta de Cornejo. Se refuerza el tema represivo, reaccionario contra los trabajadores".

El Código Contravencional es una piedra en el zapato para ellos. "Tenemos los salarios más bajos y no permiten las marchas. Es una cosa tremenda", expresa.

"Te impide hasta hacer la campaña política. No se pueden colgar carteles, no se puede estar con parlantes. Es anticonstitucional", dice.

"Tenemos una Ciudad desigual con barrios empobrecidos y trabajadores estatales debajo de la línea de pobreza y la única respuesta que da Ulpiano es vamos a ordenar la calle", agrega.

Sobre sus ideas, cuenta que está "absolutamente del lado de los trabajadores". "Hay que hacer un plan habitacional para que haya trabajo y vivienda". "Con los negociados para la tercerización de la recolección privada de la basura, los empleados municipales se redujeron al mínimo y con salarios básicos", agrega.

Otro punto importante en el que hace foco es en la cultura. "Lo que están tratando de favorecer desde hace años es la cultura del espectáculo que se paga y no hay promoción de artistas independientes y jóvenes, de música y literatura. A los artistas callejeros directamente los persiguieron".

"No hay salas, no hay bibliotecas, el Gabriela Mistral está desaprovechado. Tenés decenas de grupos que no pueden expresarse. Todo es pago. Hay que cambiar la lógica de la cultura como espectáculo", dice Uceda.

Andrés Guillermo Elías es la otra oferta de la izquierda (Partido Obrero) en la Ciudad. Tiene 60 años y es trabajador municipal, también fue concejal de 2015 a 2019.

Andrés Elías PO.jpg A la derecha, Andrés Guillermo Elías. En la imagen el precandidato a intendente se ve con Víctor Da Vila, el precandidato del Partido Obrero a gobernador.

"Creemos que hay un gran descontento con la gestión actual, que viene gobernando desde el 83. No hay obras que mejoren la calidad de los vida de los vecinos, salvo al de la Arístides. En general la infraestructura se viene deteriorando de manera impresionante", dice coincidiendo con el diagnóstico que hicieron muchos de los precandidatos.

Hay "falta de regularización de barrios y urbanización en la zona del oeste. La cosmética de arreglar veredas y plazas ya no sirve".

"Presentamos una propuesta de gobierno con una salida desde el Partido Obrero, que tiene que ver con salud, obra pública y el mercado común mendocino (grandes ferias) para combatir a fondo la inflación desde el municipio y ayudar a los pequeños productores", refiere sobre sus ejes de campaña.

Respecto de la obra pública, pone el ojo en la "regularización de loteos, urbanización y construcción de viviendas", ejecutadas directamente desde la Capital.

"Hay gente que ha tenido que emigrar siendo que hay muchos terrenos fiscales y disponibles pero la especulación inmobiliaria acaba expulsando al trabajador de la Capital", dice.

Sobre la salud pública, Elías plantea que "es insostenible que en La Favorita, donde hay más de 30 barrios urbanizados más todo lo que crece sin urbanización, siga con una simple sala de primeros auxilios, sin ambulancia. Se requiere otra cobertura como un microhospital".

La interna será fuerte. El Partido Obrero es muy crítico de la experiencia del Frente de Izquierda cuando tuvo la oportunidad de tener cargos legislativos y es por ello que no quiso una lista de unidad.

"Había concejales en casi todos los departamentos del Gran Mendoza, legisladores y ahora se quedó sin nada. No podemos echarle la culpa al descontento, sino hacer una autocrítica y en ese sentido polemizamos con el otro sector. La izquierda no puede ser una izquierda decorativa o de denuncias, muchas veces con el mismo slogan y que sea algo nada más que legislativo. Tiene que ser un factor de organización social, de centros de estudiantes, de sindicatos", dice Elías.

La referencia sobre cómo les puede ir en las PASO es la de Maipú, donde ganaron la interna con amplitud y pasaron el 3%.