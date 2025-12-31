Lanzaron "Consolidación Argentina" y crecen las versiones sobre una candidatura de Dante Gebel

Dante Gebel (2).jpg Ya postulan a Dante Gebel para las presidenciales 2027.

Sindicalistas, empresarios, políticos y deportistas

Entre los presentes se encontraban Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT; Eugenio Casielles, exintegrante de La Libertad Avanza; Mariano Vilar (Siconara); Javier López (Seamara); Néstor Segovia (Metrodelegados); Pedro Villareal (Clubes de Barrio); Gabriela Azcoita (Mar del Plata); Ariel Frías (empresario); Yamil Santoro; Lucas Aparicio; Walter Queijeiro, representantes del Partido del Trabajo y referentes del ámbito deportivo.

Durante las intervenciones, el dirigente sindical Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) destacó el sentido histórico del concepto que da nombre al espacio y afirmó que “no hay justicia social sin producción, no hay salario digno sin industria y no hay Nación sin trabajadores organizados”.

Por su parte, el legislador porteño Eugenio Casielles sostuvo que “la Argentina no atraviesa una crisis episódica, sino una crisis de consolidación”, y advirtió que “los países no fracasan cuando cambian, sino cuando no logran consolidar lo que cambian”.

Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT, valoró la figura de Dante Gebel y resaltó su capacidad para “integrar diferentes pensamientos en la construcción de un país que genere oportunidades”. En la misma línea, José Minaberrigaray, del gremio de empleados textiles, afirmó que el espacio busca ser transversal y que “en la voz de Dante Gebel encontramos una palabra que une”.

El exfutbolista Walter Erviti, en tanto, señaló que el deporte le enseñó que “nadie gana nada solo” y dijo sentirse identificado con los valores que representa Gebel.

A lo largo del encuentro también se remarcó el rol estratégico de las organizaciones intermedias -sindicatos, clubes de barrio e instituciones sociales- como “pilares fundamentales para combatir la soledad, la fragmentación social y problemáticas como las adicciones, especialmente entre los jóvenes”.

Fuentes: Noticias Argentinas y Red X.