Referentes de distintos sectores políticos, sindicales y sociales participaron del lanzamiento de “Consolidación Argentina”, un nuevo espacio que ya comienza a mencionar una eventual candidatura presidencial de Dante Gebel.
Lanzaron "Consolidación Argentina" y crecen las versiones sobre una candidatura de Dante Gebel
Dante Gebel reunió a referentes de diversos espacios políticos e ideológicos que destacaron el perfil integrador del pastor evangélico, conferencista y actor
Los organizadores del encuentro aseguraron que ya trabajan en la construcción del “sustento político, programático y territorial” del dirigente, aunque aclararon que su postulación “aún no ha sido formalizada”. De todos modos, la actividad estuvo centrada en el potencial liderazgo y la capacidad de conducción de Gebel.
El acto reunió a más de 200 asistentes, entre dirigentes sindicales y sociales, empresarios, referentes comunitarios de distintos orígenes políticos, además de diputados nacionales y concejales de varias provincias. El lanzamiento se realizó en los salones del Club de Pescadores, en la costanera porteña, y fue presentado como un ámbito destinado a “construir las condiciones políticas, sociales y organizativas necesarias para una propuesta nacional asociada al liderazgo de Dante Gebel”, pastor evangélico, conferencista, conductor televisivo y actor.
Sindicalistas, empresarios, políticos y deportistas
Entre los presentes se encontraban Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT; Eugenio Casielles, exintegrante de La Libertad Avanza; Mariano Vilar (Siconara); Javier López (Seamara); Néstor Segovia (Metrodelegados); Pedro Villareal (Clubes de Barrio); Gabriela Azcoita (Mar del Plata); Ariel Frías (empresario); Yamil Santoro; Lucas Aparicio; Walter Queijeiro, representantes del Partido del Trabajo y referentes del ámbito deportivo.
Durante las intervenciones, el dirigente sindical Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) destacó el sentido histórico del concepto que da nombre al espacio y afirmó que “no hay justicia social sin producción, no hay salario digno sin industria y no hay Nación sin trabajadores organizados”.
Por su parte, el legislador porteño Eugenio Casielles sostuvo que “la Argentina no atraviesa una crisis episódica, sino una crisis de consolidación”, y advirtió que “los países no fracasan cuando cambian, sino cuando no logran consolidar lo que cambian”.
Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT, valoró la figura de Dante Gebel y resaltó su capacidad para “integrar diferentes pensamientos en la construcción de un país que genere oportunidades”. En la misma línea, José Minaberrigaray, del gremio de empleados textiles, afirmó que el espacio busca ser transversal y que “en la voz de Dante Gebel encontramos una palabra que une”.
El exfutbolista Walter Erviti, en tanto, señaló que el deporte le enseñó que “nadie gana nada solo” y dijo sentirse identificado con los valores que representa Gebel.
A lo largo del encuentro también se remarcó el rol estratégico de las organizaciones intermedias -sindicatos, clubes de barrio e instituciones sociales- como “pilares fundamentales para combatir la soledad, la fragmentación social y problemáticas como las adicciones, especialmente entre los jóvenes”.
Fuentes: Noticias Argentinas y Red X.