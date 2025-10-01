Lali se refirió a su enfrentamiento con Milei y aseguró que "está rara" la libertad de expresión en Argentina

Qué dijo Lali Espósito sobre su conflicto con Javier Milei

En su visita al programa de televisión español La Revuelta, Lali Espósito resumió el origen de su mediático enfrentamiento con Javier Milei señalando que todo comenzó con su breve tuit de "Qué peligroso. Qué triste" tras el triunfo del entonces candidato en las PASO de 2023.

A partir de ese momento, la artista comentó que se desató una "persecución con sus trolls en redes sociales" y que por un tiempo fue "el centro de hate del mismísimo Presidente", quien incluso le cambió el nombre a "Lali Depósito" con el argumento de que los artistas opinan porque les pagan.

Lali-Esposito-enfrentamiento-con-Milei-1 Lali le regaló a David Broncano una foto de su rostro "vandalizado" (similar a la estética de su tema "Fanático"), diciéndole que era para sus haters. (Fotos redes @LaRevuelta_TVE).

Lali agregó que el enfrentamiento con Milei "no se suavizó" y que, si no es ella, es otro artista el que es blanco de críticas, concluyendo que el tema de la "libertad de expresión está raro" en Argentina.

Por otro lado, comentó que su canción "Fanático" fue su manera de "responder a esta situación pública", señalando que en la portada del tema aparece "pintada y escrachada" como reflejo de lo que le estaban haciendo.

Respecto a postura personal, la actriz subrayó que ella no es "maleducada" y que opinó "como persona, como parte de la sociedad, como artista que tiene un micrófono enfrente". Aseguró que lo seguirá haciendo, ya sea hablando o a través de su música.

Que esté en juego la libertad de expresión. Qué peligroso. Qué triste. #LaRevuelta @lalioficial pic.twitter.com/WrFz6OR7We — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 30, 2025

También confesó que a pesar de haber afirmado que "quebré" en su momento por la situación, aseguró que ahora está "bárbara, divina" y que aprendió a tomarlo con humor.

Lali Espósito concluyó reafirmando que seguirá opinando, ya sea como ciudadana o a través de su música, como lo hizo con su canción "Fanático".

Por último, como gesto de humor, le regaló a Broncano una foto de su rostro "vandalizada" (similar a la estética de su tema "Fanático"), diciéndole que era para sus haters.

El origen de la pelea entre Lali Espósito y Javier Mieli

El enfrentamiento entre Lali Espósito y Javier Milei se originó a partir de un comentario que la cantante publicó en sus redes sociales tras las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Argentina, en agosto de 2023.

Después de que Milei resultara el candidato más votado en las PASO, Lali publicó un breve y contundente mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) que decía: "Qué peligroso. Qué triste".

Lali-tuit-sobre-Mieli-PASO-2023 El origen del enfrentamiento fue el tuit de Lali Espósito criticando el resultado de las PASO, lo que llevó a que el entonces candidato y luego Presidente, Javier Milei, la convirtiera en un blanco de críticas recurrentes.

En ese momento, Milei desestimó el comentario diciendo que no sabía quién era ella y que él escuchaba rock and roll, buscando minimizar su figura. Pero, el conflicto se reavivó y escaló meses después, particularmente a principios de 2024. Cuando el Presidente la mencionó directamente en entrevistas, acusándola de recibir grandes sumas de dinero por parte del Estado para sus shows y la apodó de manera despectiva como "Lali Depósito". Él argumentó que el dinero gastado en la artista por gobiernos provinciales (en festivales, por ejemplo) debería destinarse a otras prioridades, como la alimentación de niños pobres.

Lali respondió a las críticas y al acoso de los seguidores de Milei con un descargo en redes sociales explicando su trayectoria y defendiendo su derecho a opinar. También hizo referencias a la situación en sus presentaciones en vivo, como en el festival Cosquín Rock, donde modificó la letra de una de sus canciones para responder a los cuestionamientos sobre vivir del Estado.