Políticos y otras figuras de Mendoza defendieron a Lali Espósito tras los ataques de Javier Milei

Lali Espósito.jpg Lali Espósito.

La defensa de Lali Espósito en Mendoza

Con el correr de las horas dsitintas expresiones de personas -la mayoría del peronismo- y organizaciones de Mendoza se hicieron sentir en defensa de Lali Espósito.

Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional de Unión por la Patria, expresó: " Es realmente emocionante el despertar del amor que ha generado Lali. Muestras de amor de todos los rincones de Argentina, de todos los rincones del mundo. Frente a un odio inexplicable e irracional, amaneció un amor descomunal que está regando esta red. Despertando conciencias. Hermoso".

Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa y presidenta del Partido Justicialista de Mendoza, apuntó: "Señor Presidente, concéntrese en solucionar la inflación, en cumplir sus promesas electorales por las cuales confiaron en usted, intente que nuestra gente sufra menos. Mientras tanto deje que Lali haga su música, lleve alegría y trabaje libremente".

Lucas Ilardo, ex legislador y ex candidato a vicegobernador de Unión por la Patria, también se manifestó: "E s increíble el nivel de agresión que esté ejerciendo públicamente este tipo sobre Lali. Este tipo es presidente de la Nación. Esta mina no le ha hecho nada. Este tipo es hoy una las personas más poderosas del país. Esta mina no. ¿De verdad esta normalizado esto? ¡Una locura!".

Tuit Ilardo.JPG Lucas Ilardo evocó a Diego Maradona para defender a Lali Espósito.

Guillermo Carmona, ex secretario nacional de Malvinas, apuntó: "Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas...", (en alusión a la letra de la Marcha de la Bronca que canta Miguel Cantilo).

Marisa Uceda, ex diputada nacional kirchnerista, afirmó: " En esta casa bancamos a Lali desde la de 6 años, pasando por la de 9 y los progenitores de edad suficiente para saber que elegiste mal el blanco de tu odio, metele a mejorar la economía Javo que esto se está poniendo peludo, y no habrá Photoshop posible para mejorarlo".

Sergio Palazzo, diputado nacional por Buenos Aires de Unión por la Patria y secretario general de La Bancaria, destacó: "El Presidente de la Nación atacó en estas últimas horas a la artista Lali Espósito casi demonizándola y buscando estigmatizarla por sus opiniones. Rara interpretación de la Libertad tratar de amedrentar a una artista o a cualquier ser humano para que no exprese sus opiniones. No es ese el camino Presidente, acepte que se equivocó y pida disculpas. Y a Lali mi reconocimiento por su valentía y trayectoria profesional.

Julieta Navarro, periodista de Canal América, sostuvo: "Qué conmovedor y hermoso es que te amen y respeten así. En la vida eso se gana, no se compra ni se impone. Sos y has sido alegría para la gente siempre y te mereces todo el amor y aguante del mundo Lali".

Desde Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) Mendoza manifestaron: "Mientras ataca a Lali y la acusa injustamente de vivir del Estado, Milei sostiene un ajuste brutal contra los sectores más vulnerabilizados de la sociedad y genera aún más pobreza. Bancamos y acompañamos a Lali y a toda víctima de violencia. Machirulos Nunca Más

Sofía Haudet, Reina Nacional de la Vendimia 2014, recalcó: "Estamos completamente hartas de su misoginia, odio y violencia institucional, hoy representada en Lali. Como no vamos a bancarla, el silencio no es una opción por más que busquen disciplinarnos. Hoy más que nunca, si tocan a una nos tocan a todas. Aguante Lali, caretas.

Silvina Anfuso, concejala en Godoy Cruz por Libres del Sur, indicó: "Siempre del lado Lali de la vida".

Liliana Paponet, diputado nacional de Unión por la Patria: "Presidente, Usted es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a TODOS a un mejor lugar. Lali, ojalá Milei recapacite, y sepa que la desacalificación no es el camino. Gobierne para todos".

Lali Espósito1.jpg Lali Espósito le respondió al Presidente.

Lali le escribió una carta al Presidente

Minutos antes de las 20 Lali Espósito difundió una carta abierta al Presidente. En ese escrito le cuenta su historia y le describe cómo ganó dinero y fama con su trabajo desde hace 22 años.

Textualmente la nota dice lo siguiente:

"Señor presidente Javier Milei: mi nombre es Mariana Esposito. Nací en Parque Patricios , en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Tengo 32 años y trabajo hace 22. Comencé a trabajar a los 10 años en televisión. En esos años tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un éxito enorme. Esas experiencias me permitieron aprender, crecer en la industria ,profesionalizarme y ganar dinero para ayudar a mi familia. ¡Le pude comprar la casa a mis padres señor presidente! No sabe qué emoción tan grande. No sólo eso, trabajando en esas series, publicidades y películas pude hasta comprarme mi propia casa , algo no sólo lejano, sino imposible lamentablemente para muchos de los jóvenes de nuestro país . Por eso enfatizo: ¿sabe qué orgullo tan grande es eso ? Es un privilegio haber crecido y progresado haciendo lo que amo. Trabajé incansable y honradamente para que así sea. Hace poco más de 10 años que me dedico a la música. Comencé de manera independiente invirtiendo lo que ganaba en la tele en mi proyecto musical y la gente lo acompañó y lo hizo crecer sin parar hasta poder hacer mi primer estadio de fútbol lleno el año pasado, producido de manera privada y con mi madre y mi familia siendo parte de mi equipo de trabajo, una emoción enorme. Hice 5 discos que la gente recibió con amor y respeto y que me llevaron a hacer giras hermosas, nacionales e internacionales por muchos países del mundo durante todos estos años. Además de desarrollarme como artista pude hacerlo como productora en ficción y darle trabajo a mucha gente, entiendo que imagina el orgullo que representa. No lo quiero aburrir. Lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre. Participe de varios shows municipales con TODOS los gobiernos , como la mayoría de artistas convocantes maravillosos que tiene nuestro país. La cultura no sólo genera muchísimo trabajo sino que construye y narra la identidad de un pueblo y, sobre todo, genera alegría y emoción. Respetoó, aunque no comparto, que su plan dé la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonizacion de una industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre Usted y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento. Presidente, Usted es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a TODOS a un mejor lugar. Democráticamente acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto. No creo en que el camino sea la falta de respeto y la descalificación sin sentido. Nos deseo a todos lo mejor. Siempre. Le mando un respetuoso saludo. Mariana Lali Esposito. P/D: Vi en sus redes que pone en duda mi profesionalismo y destreza sobre el escenario. SIN IRONÍA alguna y con ilusión lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Sería un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro".