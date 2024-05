La UNCuyo y otras 59 universidades del país se quedaron afuera del arreglo que hizo la UBA

Marcha universitaria - UNCuyo La imagen aérea que mostró la gran multitud que participó de la marcha por la educación pública convocada por la UNCuyo en Mendoza.

El comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional que incluye a la UNCuyo

En la declaración conjunta, desde el CIN manifiestaron que "Resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas".

También señalaron que no van a aceptar que existan "estudiantes de primera y de segunda".

comunicado 15-5-1.pdf

Inmediatamente agregaron que, habiendo el gobierno confirmado con sus actos que los recursos están, exigen una pronta resolución que garantice un incremento igual al otorgado a la Universidad de Buenos Aires para todas las universidades públicas de la Nación.

Además, aseveraron que seguirán pidiendo la apertura de paritarias para los trabajadores de las universidades públicas, buscando una recomposición del poder adquisitivo del salario.

También bregarán por el sostenimiento y el fortalecimiento del sistema científico y tecnológico, la actualización del monto destinado a becas estudiantiles y la recuperación de las obras de infraestructura hoy paralizadas.

"Rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no resigna lo que cree. No es solo un problema de recursos, es también de principios", sostuvieron.

La opinión de la rectora de la UNCuyo

Esther Sanchez, quien se encuentra en Buenos Aires, sesionando con el Comité Ejecutivo del CIN, manifestó que "parecería que no se tiene en cuenta que somos una República Federal, ya que a la hora de responder, solo se tiene en cuenta a la Universidad de Buenos Aires y no al resto".

Además, dijo que del total de estudiantes de todas las universidades públicas del país -aproximadamente 2 millones- solo se le ha resuelto la situación al 15% -unos 300.000- que conforman el plantel de la UBA.

El 85% restante, son tratados como estudiantes de segunda categoría",

aseguró la rectora.

y agregó "queremos diálogo, pero también exigimos un tratamiento igualitario".

Sesión permanente del CIN

El Consejo Interuniversitario Argentino, cuya sede se encuentra en la CABA, resolvió quedar en sesión permanente a la espera de una respuesta urgente a esta solicitud.

"Si no la hubiera, definiremos las acciones a seguir en defensa de la Universidad Pública Argentina", aseguraron desde el CIN.