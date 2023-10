La UCIM les reclamó sensatez y calma a los candidatos a presidente

►TE PUEDE INTERESAR: La UCIM pidió respaldo a cámaras de comercio exterior en su reclamo por el paso Cristo Redentor

elecciones-2023-mendoza-escuela villanueva-02.jpg La UCIM aludió a las elecciones del próximo domingo. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El duro documento de la UCIM

El comunicado de la UCIM firmado por su presidente se refirió a la emisión descontrolada y a la carencia de planes de los candidatos como causales de la crisis económica.

"Todos lo vimos venir y lo advertimos. Como dijo Mario Grinman, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios: 'Una serie de irresponsabilidades nos llevaron a esta situación. Ya dijimos que la emisión descontrolada es una fiesta que se termina pagando con inflación, precios e incremento del dólar'”, comenzó diciendo la nota.

De inmediato, la entidad que conduce Daniel Ariosto culpó a la Nación por la situación que describió: "Esto tiene serios responsables: las distintas gestiones que no pudieron encontrar el rumbo para encaminar la economía y fundamentalmente, la última gestión, que entre otras cosas, emitió desmedidamente y no fue creativa a la hora de enfrentar la inflación, por mencionar sólo algún aspecto del descalabro que estamos padeciendo".

Este año electoral, que aún no termina, nos ha dejado exhaustos. Con mucho para pensar y muchísimo más para enfrentar Este año electoral, que aún no termina, nos ha dejado exhaustos. Con mucho para pensar y muchísimo más para enfrentar

daniel ariosto ucim.jpg Daniel Ariosto, titular de la UCIM.

"Hemos comprobado que una constante de nuestros dirigentes es la carencia de plan. Otra, es la de culpar a gestiones anteriores. Ahora también incorporamos la culpa de los candidatos y en este juego de irresponsabilidades, perdemos todos", indicó a continuación.

Y agregó: "Pero, también es necesario considerar que a un clima económico tan volátil y con una presión constante, no solo contribuyen las medidas remanidas, coyunturales e improvisadas sino también apuestas y comentarios que echan nafta al fuego".

Quienes aún gobiernan el país y quienes aspiran a hacerlo deben traer calma a los argentinos Quienes aún gobiernan el país y quienes aspiran a hacerlo deben traer calma a los argentinos

Aseveró también la UCIM: "Los futuros líderes deben mostrar ahora, la templanza que caracterizará su gestión y aquí también citamos al presidente de la CACyS: 'Los futuros candidatos a dirigir la Argentina tienen que tener sensatez. Si quieren ser líderes, cuando uno los mira a los ojos deben transmitir calma, no miedo y transmitir la seguridad con la que van a afrontar el difícil trabajo de gobernar este país y desarmar todas las bombas que están por todos lados'”.

En otro tramo de la nota, expresó: "Por eso es que, además de solicitarles un plan que lleve al país por mejores caminos y que no sólo se limita al rumbo económico, es que solicitamos a quienes tienen la chance de gobernarnos que entiendan que el 11 de diciembre no es otro el país con el que se van a encontrar. Argentina va a seguir siendo el complejo país que es hoy y no debe empeorar, porque en eso nos va la vida a todos, incluso a ellos".

El documento cerró así: "Los argentinos merecemos poder vivir sin tantos sobresaltos y poder trabajar en libertad, con estabilidad económica, acceso a la educación, a la salud, a la justicia, a la seguridad. Los ciudadanos estamos observando en esta previa (eterna) sus reacciones y sus valores al actuar. No nos defrauden".

►TE PUEDE INTERESAR: Martha Reale sentenció que las elecciones 2023 se definen por "la economía, que empeoró desde las PASO"