"La superó la ambición por el dinero": Lourdes Arrieta cruzó a Karina Milei por el escándalo en discapacidad

“A Karina (Milei) la superó la ambición por el dinero. Está involucrada en el tema de las coimas, de las cripto, de los contratos de los Menem. Algo está pasando con PAMI también. Tampoco sabemos qué hay detrás de ANSES”, sostuvo la legisladora en declaraciones radiales.

Además, la diputada sugirió que el Presidente pudo haber recibido dinero cuando participó en Chaco de la inauguración del templo evangélico “Portal del Cielo”, perteneciente a la Iglesia Cristiana Internacional.