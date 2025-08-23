Inicio Política Lourdes Arrieta
Presunta corrupción

"La superó la ambición por el dinero": Lourdes Arrieta cruzó a Karina Milei por el escándalo en discapacidad

La diputada mendocina ex La Libertad Avanza puso un manto de sospechas en el escándalo de presunta corrupción que involucra a Karina Milei

Lourdes Arrieta

Lourdes Arrieta, diputada mendocina del bloque Coherencia. Votó en contra de los vetos de Milei tratados esta semana.

Foto: Noticias Argentinas

La diputada nacional del bloque Coherencia, Lourdes Arrieta aseguró este sábado que a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei “la superó la ambición por el dinero”, al hacer referencia al caso de presuntas coimas de laboratorios a funcionarios libertarios.

“A Karina (Milei) la superó la ambición por el dinero. Está involucrada en el tema de las coimas, de las cripto, de los contratos de los Menem. Algo está pasando con PAMI también. Tampoco sabemos qué hay detrás de ANSES”, sostuvo la legisladora en declaraciones radiales.

Además, la diputada sugirió que el Presidente pudo haber recibido dinero cuando participó en Chaco de la inauguración del templo evangélico “Portal del Cielo”, perteneciente a la Iglesia Cristiana Internacional.

Las denuncias de Lourdes Arrieta

Lourdes Arrieta diputados de la nación.jpg
Lourdes Arrieta formó un nuevo bloque con otros ex Libertad Avanza tras la confirmación del veto a las jubilaciones.

Lourdes Arrieta formó un nuevo bloque con otros ex Libertad Avanza tras la confirmación del veto a las jubilaciones.

“No sabemos si el Presidente recibió dinero cuando fue a la iglesia evangélica en Chaco. Si hubo una ‘ofrenda de amor’ al presidente y si lo habrá recibido Karina. No lo sabemos”, deslizó Arrieta.

La diputada mendocina abandonó esta semana el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Baja para formar uno nuevo con Marcela Pagano (Buenos Aires), Carlos D’Alessandro (San Luis) y Gerardo González (Formosa).

