La diputada nacional del bloque Coherencia, Lourdes Arrieta aseguró este sábado que a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei “la superó la ambición por el dinero”, al hacer referencia al caso de presuntas coimas de laboratorios a funcionarios libertarios.
"La superó la ambición por el dinero": Lourdes Arrieta cruzó a Karina Milei por el escándalo en discapacidad
La diputada mendocina ex La Libertad Avanza puso un manto de sospechas en el escándalo de presunta corrupción que involucra a Karina Milei