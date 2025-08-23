Inicio Política Omar De Marchi
Omar De Marchi perdió fuerza en Tunuyán: sus dos referentes quedaron fuera de las listas

Se trata del asesor de la Legislatura Patricio Civit y de Génesis Sandoval, una ex Reina de la Tonada que enfrenta una denuncia por calumnias

Patricio Civit

Patricio Civit, una de las manos derechas de Omar De Marchi.

La interna del PRO en Mendoza y su onda expansiva golpeó directamente a la mesa chica de Omar de Marchi. Una tormenta política se vive por estas horas en Tunuyán, donde los referentes más cercanos a quien era el líder de LAUM (La Unión Mendocina) quedaron formalmente afuera de las listas.

Los grandes perdedores son: Patricio Civit, un asesor de la Legislatura que se vio envuelto en escándalos, y la ex Reina de la Tonada Génesis Sandoval, que lo acompañaba.

Según fuentes de la misma interna, el propio Civit fue el artífice de su caída: "Destrozó el partido y se quedó solo", afirman, señalando la falta de apoyo de los demás frentes como la causa de su exclusión.

Que haya quedado afuera de la carrera 2025 vuelve a poner la lupa sobre el estatus de Civit en la Legislatura. A pesar de su fracaso en las listas y su aislamiento partidario, el "asesor" continúa cobrando un salario considerable del erario público. Sin embargo, su presencia en los pasillos de la Cámara Alta es casi nulo.

Génesis Sandoval reina de la Tonada
Genesis Sándoval, ex reina de Tunuyán, quedó involucrada en un escándalo por calumnias e injurias.

El rumor es un secreto a voces: el "trabajo" de Civit se ha reducido a hacer posteos en redes sociales. Lo que antes se entendía como la "operación" política de su jefe, ahora se asemeja a un hobby bien remunerado.

En el Senado a Civit se lo conoce por una denuncia de maltrato laboral de agosto de 2024, por increpar a una taquígrafa.

Al sentirse atacada, la empleada del Senado hizo una presentación en la oficina de Recursos Humanos y solicitó que se "tomen medidas frente a las altanerías de ciertas personas que con un poco de poder político avasallan y menosprecian nuestra noble tarea. Que ante tal situación amenazante tengo temor de este hombre, porque fue fulminante en sus palabras contra mi persona y sobre todo yendo hasta la puerta de mi oficina, es propiamente una invasión laboral".

Un año después de ese hecho, la función de Civit parece ser únicamente generar ruido en el mundo digital a cambio de un sueldo que le paga el Estado.

En tanto, la ex Reina de la Tonada, Génesis Sandoval, que iba en su misma lista, también enfrenta horas complicadas ya que enfrenta a una denuncia por calumnias e injurias.

La denuncia contra la ex reina

La familia de Eduardo Acosta (61), un hombre fallecido en Tunuyán el pasado 30 de julio, presentó una denuncia por calumnias e injurias contra Sandoval, reina nacional de la Tonada 2024 y miembro del PRO. La misma acción judicial también recayó sobre la madre de la joven, Sandra Marcela Cáceres.

El motivo de la denuncia es la publicación de un video en las redes sociales, en el que Sandoval afirmó que Acosta había muerto de frío y en situación de calle.

Según los allegados del hombre fallecido, esas afirmaciones son falsas y dañaron la memoria del hombre y el honor de la familia.

El panorama es sombrío para el PRO en Tunuyán

El hecho de que dos figuras clave de De Marchi terminen en esta situación pone en jaque la solidez de lo que -pretendían- fuera un proyecto. Todo producto de denuncias de maltrato, cobros sin trabajo y ahora un proceso judicial.

