Omar De Marchi perdió fuerza en Tunuyán: sus dos referentes quedaron fuera de las listas

Que haya quedado afuera de la carrera 2025 vuelve a poner la lupa sobre el estatus de Civit en la Legislatura. A pesar de su fracaso en las listas y su aislamiento partidario, el "asesor" continúa cobrando un salario considerable del erario público. Sin embargo, su presencia en los pasillos de la Cámara Alta es casi nulo.

El rumor es un secreto a voces: el "trabajo" de Civit se ha reducido a hacer posteos en redes sociales. Lo que antes se entendía como la "operación" política de su jefe, ahora se asemeja a un hobby bien remunerado.

En el Senado a Civit se lo conoce por una denuncia de maltrato laboral de agosto de 2024, por increpar a una taquígrafa.

Al sentirse atacada, la empleada del Senado hizo una presentación en la oficina de Recursos Humanos y solicitó que se "tomen medidas frente a las altanerías de ciertas personas que con un poco de poder político avasallan y menosprecian nuestra noble tarea. Que ante tal situación amenazante tengo temor de este hombre, porque fue fulminante en sus palabras contra mi persona y sobre todo yendo hasta la puerta de mi oficina, es propiamente una invasión laboral".

Un año después de ese hecho, la función de Civit parece ser únicamente generar ruido en el mundo digital a cambio de un sueldo que le paga el Estado.

En tanto, la ex Reina de la Tonada, Génesis Sandoval, que iba en su misma lista, también enfrenta horas complicadas ya que enfrenta a una denuncia por calumnias e injurias.

La denuncia contra la ex reina

La familia de Eduardo Acosta (61), un hombre fallecido en Tunuyán el pasado 30 de julio, presentó una denuncia por calumnias e injurias contra Sandoval, reina nacional de la Tonada 2024 y miembro del PRO. La misma acción judicial también recayó sobre la madre de la joven, Sandra Marcela Cáceres.

El motivo de la denuncia es la publicación de un video en las redes sociales, en el que Sandoval afirmó que Acosta había muerto de frío y en situación de calle.

Según los allegados del hombre fallecido, esas afirmaciones son falsas y dañaron la memoria del hombre y el honor de la familia.

El panorama es sombrío para el PRO en Tunuyán

El hecho de que dos figuras clave de De Marchi terminen en esta situación pone en jaque la solidez de lo que -pretendían- fuera un proyecto. Todo producto de denuncias de maltrato, cobros sin trabajo y ahora un proceso judicial.