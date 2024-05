La sentencia de Mema tras el reclamo de Mansur por coparticipación: "Lo tienen que discutir entre los intendentes"

Fue en Séptimo Día, programa político de canal 7, donde ambos protagonistas dieron su parecer después de un miércoles intenso en la Legislatura provincial.

Mansur estuvo en la Casa de las Leyes intentando torcer la muñeca del oficialismo a través de los legisladores del departamento, los radicales Mauricio Di Césare y el Miguel Ángel Ronco y la peronista Gabriela Lizana, para que no solo se modificara el 10% del Coeficiente de Equilibrio Regional -uno de los componentes de la coparticipación- según el crecimiento o no de la población de cada departamento; si no que también se analizara el equilibrio del reparto teniendo en cuenta las regalías petrolíferas.