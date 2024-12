La senadora Cano le retrucó a Cornejo: "El oficialismo usa los proyectos del PJ y los mete en sus leyes"

Adriana Cano en Séptimo Día.jpg Adriana Cano, referente del PJ en Mendoza.

Y subrayó que sería saludable que empiecen a tratarse en comisión los proyectos que se presentan desde los distintos partidos políticos.

"Hay proyectos que no tienen una incidencia presupuestaria mayor, pero que no prosperan porque no siquiera se les da el tiempo para ser tratados", manifestó la ex candidata a intendente de Las Heras.

Entre algunas de las iniciativas que Cano encontró que fueron utilizadas por la oposición mencionó la relacionada con la licencia de los deportistas y la capacitación de la violencia de género como la de notificación por mensajería instantánea en las causas de Familia, que ahora se utiliza para las adopciones.

La respuesta del oficialismo

El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi -que también coincidió en los estudios de Séptimo Día- manifestó que "la Legislatura es un lugar de reflexión y de debate y sin dudas los dueños de los proyectos de mayor desarrollo, mayor calidad e integralidad son de los funcionarios del Poder Ejecutivo porque que tienen toda la información a mano y ese es el concepto de lo que virtió Alfredo (por Cornejo)".

Andrés Lombardi en 7D.jpg Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados.

Lombardi negó que no hubiesen iniciativas de la oposición que no hayan terminado en leyes y ejemplificó la modificación del empleo de celulares en la Ley de Tránsito, como la ampliación de los plazos para la obtención de la licencia de conducir.

Por último Lombardi subrayó que ingresaron 90 proyectos que emanaron del Ejecutivo y que tuvieron que ver con los paquetes de leyes en Salud, como en Educación y Seguridad.