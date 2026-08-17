La relación de "amor absoluto" entre San Martín y Mendoza, según Felipe Pigna

“San Martín dice que tiene un dolorcito y que extraña su lugar en el mundo. Ese lugar en el mundo es, sin duda, Mendoza”, explicó Pigna.

Al pie de la cordillera, Mendoza representaba para San Martín algunas memorias que el Libertador conservó hasta el final. Imagen ilustrativa.

Mendoza, el lugar que San Martín extrañó en sus últimos años

Para Pigna, aquella nostalgia estaba relacionada directamente con el tiempo que San Martín había pasado en la provincia.

“Habían sido años muy lindos. Había nacido su hija, había sido un gran gobernador y un tipo que cambió completamente la economía del lugar”, destacó.

Contó que, cuando San Martín llegó para hacerse cargo del gobierno de Cuyo, la región tenía una economía fundamentalmente ganadera. Sin embargo, la caída de Chile en manos españolas modificó el escenario y llevó al gobernador a pensar en otras actividades.

De acuerdo con Pigna, San Martín impulsó la agricultura, promovió una mayor variedad de cultivos y desarrolló políticas destinadas a fortalecer la vitivinicultura y el riego.

“Hubo un fomento a la industria del vino impresionante, al riego, a todo eso que hizo durante sus tres años y pico de gestión gubernativa”, señaló.

La formación militar de San Martín no le había proporcionado necesariamente esos conocimientos. Pigna explicó que una parte importante de su aprendizaje surgió de los diálogos que compartió con Manuel Belgrano antes de asumir el gobierno cuyano. “Belgrano le pasó mucho material sabiendo que iba a asumir como gobernador”, relató.

Pigna recordó que, además de abogado, Belgrano “era un gran economista” y que conversó con San Martín sobre la tierra, la agricultura y distintos aspectos del gobierno.

“San Martín aplicó muchos de los conceptos que uno puede leer en los escritos de Belgrano: la educación pública, la agricultura y el fomento de la variedad de cultivos”, explicó.

Ese aprendizaje, definió el historiador, fue aplicado “magistralmente en Mendoza”.

Belgrano y San Martín, dos amigos que lucharon por la Patria. Imagen ilustrativa.

El regreso de San Martín después de Guayaquil

Pigna también rechazó la idea de que San Martín no hubiera querido regresar a Mendoza después del encuentro con Simón Bolívar en Guayaquil y de su alejamiento de la campaña libertadora.

“Al contrario, él elige volver”, remarcó.

Tras aquel episodio con Bolívar -uno de los más misteriosos de la historia americana-, San Martín regresó a territorio mendocino y permaneció allí durante gran parte de 1823. Según explicó el historiador, esperaba 2 cosas: la posibilidad de viajar a Buenos Aires para despedirse de su esposa, Remedios de Escalada, que agonizaba a causa de la tuberculosis, y un eventual llamado desde Perú para terminar la campaña contra los españoles.

“Estaba todo el tiempo esperando el correo, por un lado y por el otro”, contó Pigna.

Finalmente, decidió viajar a Buenos Aires, pese a las amenazas de encarcelamiento que había recibido por desafiar los mandatos que venían del puerto. De ahí partió hacia Europa junto con su hija Merceditas. Por entonces, la dirigencia le había puesto espías y hasta se había escrito un libro donde se le adjudicaban a Don José delitos que él jamás cometió.

Pigna sostuvo que San Martín abandonó el país decepcionado, aunque estableció una diferencia central: “No con la Argentina, sino con la clase dirigente de ese momento”.

Mendoza permaneció así en sus recuerdos como el terruño donde había gobernado, donde nació su hija y donde transcurrieron algunas de las jornadas más luminosas de su vida. A la distancia, San Martín seguía extrañando aquel lugar que, según Pigna, había sentido como propio.