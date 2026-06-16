La Policía sumó 149 efectivos para tareas de prevención y patrullaje

alfredo cornejo incorporacion policias mendoza El gobernador Alfredo Cornejo durante el acto de incorporación de 149 nuevos efectivos.

Cornejo resaltó que los policías se enfrentan a nuevos desafíos con la tecnología

Durante el acto, Cornejo sostuvo que la función policial enfrenta desafíos distintos a los de décadas anteriores debido a los cambios tecnológicos y sociales. En ese sentido, señaló que las modalidades delictivas también se modificaron con el avance de las herramientas digitales.

“Han caído los delitos violentos. Incluso este año tenemos una baja muy considerable, pero ha migrado el delito. Hay otros delitos que se cometen amparados en un teléfono o en una computadora”, afirmó el mandatario.

El gobernador también hizo referencia a las inversiones realizadas en equipamiento, tecnología e infraestructura para la fuerza policial. Entre ellas mencionó laboratorios destinados a la investigación criminal, como el Laboratorio de Huellas Genéticas, además de otras herramientas orientadas al esclarecimiento de delitos.

incorporacion policias mendoza ministerio de seguridad En total, 149 nuevos policías se sumaron a las calles de Mendoza.

Asimismo, remarcó que el trabajo policial requiere una formación que va más allá del uso de armamento y destacó la necesidad de contar con preparación en distintas áreas para afrontar las nuevas modalidades delictivas.

Por su parte, Rus señaló que los nuevos efectivos se incorporan a una institución que cuenta con herramientas tecnológicas para la investigación criminal y la prevención del delito.

La ministra destacó la existencia de laboratorios de identificación genética, balística y análisis forense digital, además de sistemas de inteligencia artificial, biometría, reconocimiento de patentes, drones, helicópteros y la red de comunicaciones TETRA.

“Van a ser testigos cuando les toque llevar un aprehendido a una comisaría y vean que esa identificación se realiza con tecnología genética. Lo van a ver también cuando trabajen con el laboratorio balístico o cuando deban asistir a una víctima de ciberdelitos”, expresó.

incorporacion policias mendoza ministerio de seguridad 2 El acto fue encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora Hebe Casado y la ministra de Seguridad Mercedes Rus.

Rus también señaló que la tarea policial demanda capacitación permanente debido a la aparición de nuevas modalidades criminales y a la diversidad de situaciones que deben afrontar los efectivos en el territorio.

Los 149 agentes se sumarán ahora a distintas áreas operativas de la Policía. Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que la incorporación forma parte de la ampliación de recursos humanos destinados a las tareas de prevención y seguridad en la provincia.