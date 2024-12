La pelea de La Pampa con Mendoza por el río Atuel llegó al centro de Buenos Aires a través de un mural

Mural de La Pampa por el río Atuel.JPG Ramiro Achiary en plena tarea de completar el mural pampeano que reclama por el río Atuel. Foto publicada por El Diario de La Pampa.

El mural en La Casa de La Pampa

En su página oficial y en sus redes sociales, La Casa de La Pampa en Buenos Aires, informó: "El artista plástico Ramiro Achiary plasmó el reclamo de La Pampa por el río Atuel en pleno centro porteño. Bajo el lema 'El río Atuel también es pampeano', el santarroseño pintó un mural que representa el reclamo de miles de pampeanos y pampeanas por la devolución del río robado".

El artista plástico mencionado, Achiary, nació en Santa Rosa, La Pampa, en 1989. Estudió en la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires. Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas en la última década. Siempre ha estado conectado con el mundo de la música, por lo que sus trabajos se pueden encontrar en portadas de discos y carteles de giras de bandas locales en Buenos Aires. Durante la pandemia de 2020 publicó como descarga gratuita un libro para colorear con sus ilustraciones. Actualmente trabaja como ilustrador y diseñador gráfico freelance".

Desde La Pampa se iniste con que Mendoza no cumple con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le ordena entregar 3,4 metros cúbicos del Atuel. Desde nuestra provincia se ha reiterado que ese caudal no se puede dar, porque no existe.