La Pampa volvió a la Corte nacional para reclamar contra Mendoza por el agua del río Atuel

El reclamo de La Pampa contra Mendoza

No es la primera vez que La Pampa se queja y reclama por las aguas del río Atuel. Tampoco es la primera vez que recurre a la Corte Suprema. Ahora lo que pide es que el tribunal haga cumplir el fallo de 2020 que ordenó a Mendoza liberar la erogación de 3,2 m3/s. del caudal. Desde Mendoza se ha sostenido reiteradamente que no es posible acatar esa resolución simplemente porque no hay esa cantidad de agua.

Ziliotto hizo mucho hincapié en el hecho de que el miércoles llegó agua del Atuel a territorio pampeano. Fue producto de que llovió y cayeron hasta 100 milímetros en el oeste de esa provincia y el Sur de Mendoza.

Algo parecido sucedió en enero de este año.

La Agencia Provincial de Noticias de La Pampa y el diario Textual dieron cuenta de que "un informe técnico corrobora y acredita fehacientemente que el río Atuel presenta óptimas condiciones -volumen de caudal- para cumplimentar en forma permanente el fallo de la Corte de 2020, que fijó un caudal de 3,2 m3/s en su ingreso a la provincia de La Pampa".

Reunión en La Pampa por el río Atuel Sergio Ziliotto.jpg Sergio Ziliotto y su equipo de gobierno se reunieron para tratar la situación relacionada con las aguas del río Atuel.

También explicaron que esa información "está basada en datos oficiales publicados por Mendoza y es el sustento de una nueva presentación ante la Corte Suprema de Justicia, realizada en el día de la fecha (24 de abril) por el gobernador Sergio Ziliotto, en el marco de la demanda original".

"Si Mendoza tuviese la voluntad de cumplir con el caudal dispuesto, lo podría hacer sin problema alguno sin afectar sus usos destinados a riego", se quejan desde La Pampa.

El informe técnico elaborado por el organismo CIAI (Comisión Interprovincial del Atuel Inferior ) analizado por Ziliotto destaca, en algunos de sus puntos, las siguientes conclcusiones: