La Nación anunció que se construirán 1.883 casas del Procrear II en cuatro comunas de Mendoza

Según el funcionario del ministerio que comanda Jorge Ferraresi, "con el Procrear II tenemos planificado construir 1.883 viviendas más en Mendoza, que se van a levantar en Ciudad, en Lavalle, Guaymallén y San Rafael", precisó Biaggiotti en Primeras Voces, de Radio Nihuil.

A las viviendas del Procrear se suman otras

Esas viviendas del Procrear II se sumarán a las que el mismo funcionario entregó este viernes en La Dormida, Santa Rosa, y a las 76 que ya tienen el aval técnico, en las que la Nación invertirá $455 millones para concretarlas en la comuna que lidera Flor Destéfanis.

Además se adosan los 124 créditos de Casa Propia que se distribuyeron entre beneficiarios de distintas comunas, y que se otorgaron pasado el mediodía en la Nave Cultural, de un total de 1.500 que llegarán a manos de mendocinos.

Entrega de casas en Santa Rosa, Flor Destéfanis y el secretario de Hábitat, Santiago Biaggiotti.PNG

Cómo se calculan las cuotas de los créditos de Casa Propia

El secretario de Hábitat confirmó que, a diferencia de cómo se actualizan las cuotas de los créditos hipotecarios UVA que siguen las variaciones de la inflación, las cuotas de los créditos del programa Casa Propia se ajustan por el índice de variación salarial y "nunca podrán afectar más del 25% de los ingresos salariales" de los beneficiarios.

"En estos créditos la rentabilidad no son del sistema financiero, es una política pública del Estado. Acá la rentabilidad no es económica, sino que la gente puede obtener su vivienda, pueda generar empleo y puedan trabajar los corralones locales. No se ajusta por inflación, no por salario, lo que garantiza que a lo largo del crédito no cambie la calidad de vida. Depende de los ingresos, y la cuota tope es del 25% de los ingresos. El monto del crédito es de hasta $5 millones para construir 60 metros cuadrados", puntualizó Maggiotti.

Por tanto, las cuotas de estos créditos no deberían superar el costo de un alquiler promedio.

