La multisectorial de San Rafael respaldó a Félix para que vuelva la lucha antigranizo

tela piedra cruz.jpg Cruz de sal, tela, o aviones. El debate político por la lucha antigranizo.

"Una comuna no tiene los fondos ni la técnica para sostener la lucha antigranizo", marcó de entrada, el vicepresidente de la multisectorial, Luis Meardi, y retrucó: "El intendente de Alvear (por Alejandro Molero) se puso al frente para salvarle la ropa al gobernador pero es mentira que con dos aviones va a poder combatir las tormentas que se generan en esta zona".

Y sumó: "No se entiende, si el gobernador cree que este combate con aviones de la lucha antigranizo es lo mismo que hacer una cruz de sal, ¿por qué ahora evalúa aportarle dinero a la versión que quiere hacer Molero?. Nosotros creemos que lo hace porque estuvo mal asesorado".

A ese caravanazo se suma también la convocatoria de productores y viñateros de la zona Este, que también planean una movilización que llegará a Casa de Gobierno.

Esos agricultores, que cuentan con el respaldo de los intendentes de Junín, San Martín y Rivadavia (los dos primeros oficialistas enrolados en Cambia Mendoza) planean concentrarse en el carril Costa Canal Montecaseros y la ruta 7 para llegar luego al centro cívico.

Movilización de productores del Este para que vuelva la Lucha Antigranizo.jfif

Los productores del Este cuestionan además otras decisiones que ha tomado el Gobierno y que impactan en su actividad, entre ellas la de retirar los aportes estatales a los organismos que ayudaban y daban sustento técnico a ese sector, como son el Instituto de Desarrrollo Rural IDR) y el de Desarrollo Comercial IDC).

►TE PUEDE INTERESAR: Lucha antigranizo: las alternativas que baraja Alvear para repartir los costos y proteger la cosecha en el Sur

Rechazo a los créditos para colocar malla antigranizo

De la reunión de la multisectorial también surgió un amplio rechazo a la propuesta del Ministerio de Producción de créditos con tasa subsidiada para colocar malla antigranizo.

"La mayoría de los productores, ya sea de viñas o de frutales, no está en condiciones de acceder a esos créditos. Además con los montos que se destinaron a esos créditos no se podrían cubrir ni 1.000 hectáreas productivas de las 180.000 que hay. Esa alternativa no existe para nosotros", descartó el dirigente sanrafaelino.

Para esos dirigentes, la única salida para hacerle frente a la temporada de granizo que se avecina es retomar el combate aéreo tal y cual estaba.

"A esa lucha antigranizo la tiene que pagar la provincia, porque ya se presupuestó cuando se discutió el presupuesto en el 2023. Ponerle fin a ese sistema a dos meses de que comiencen las tormentas es un error grave que vamos a pagar todos los productores, sobre todo los del Sur", marcó Meardi.