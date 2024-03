La ministra de Seguridad calificó de "exitoso" el operativo policial que dejó 53 detenidos

mercedes rus diego costarelli allanamientos campo pappa godoy cruz policía de mendoza asesinatos en mendoza.jpg La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, llegó al mega operativo policial que se desarrolló en el Campo Pappa, y calificó a esos múltiples allanamientos como exitosos. En la foto, junto al intendente Diego Costarelli. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihiul

Si bien la funcionaria evitó vincular los múltiples allanamientos sólo con el caso del asesinato ocurrido el miércoles pasado -que se atribuyó a una guerra entre bandas, una de ellas presuntamente liderada por la líder narco Yaquelina Vargas-, es clave que los procedimientos se anclaron en esa con la presunción que es el epicentro de aquellos enfrentamientos armados.

"Nuestro trabajo de Inteligencia Criminal muestra que hay muchos delitos que salen de aquí y se cometen en el Gran Mendoza, y por eso estamos trabajando puntualmente distintas temáticas, también el robo de medidores y cobre, hay distintas víctimas en todos esos delitos", amplió Rus y se refirió puntualmente al narcomenudeo.

Sin embargo, marcó que hay otros "barrios complicados desde siempre, que están identificados y se están haciendo investigaciones. Un procedimiento con anillo perimetral es la primera vez que se hace desde la implementación del sistema acusatorio. Hubo mucho trabajo atrás".

Lavado de dinero y trabajo regional en Seguridad

La ministra marcó que además de los secuestros y detenidos hubo varios allanamientos ordenados por la Justicia Federal por el lavado de dinero, que es un delito de esa competencia.

También se refirió al trabajo que ya comenzó con sus pares de San Juan y San Luis para definir un plan regional de Seguridad.

"Tenemos nuevos jefes de gobierno que ven con otra impronta lo que tiene que ver con la seguridad. Y estamos diagramando un plan regional de seguridad. Hemos comprado cámaras para los límites jurisdiccionales. En San Juan y en San Luis están con otros problemas: policías, cámaras y recursos. Vamos a celebrar un convenio en el que también quizás incorporemos a La Pampa y a Neuquén".

Mendoza está lejos de lo que pasa en Rosario

Luego de marcar que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, estaba al tanto de estos múltiples allanamientos, Rus rescató que el Gobierno nacional se involucre en lo que está sucediendo en Rosario para evitar que ese foco de inseguridad se propague.

"Celebro que haya un gobierno nacional que se esté ocupando del tema, eso es importante. Que haya un foco que se esté abordando para que no se propague. No hay comparación posible entre Rosario y Mendoza, sí vemos situaciones similares en algunos lugares del norte del país, por eso me parece clave que haya una ministra que lo esté abordando como lo hace Bullrich".

También rescató que en Mendoza no es necesaria la actuación del Ejército: "no es necesario. Estamos bien trabajando con las fuerzas de Seguridad provinciales. Hay buena coordinación y diálogo con las demás fuerzas dentro de Mendoza".