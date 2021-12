"Para que una medida como el pase sanitario sea eficaz, lo primero que debería existir es la obligatoriedad de la vacuna, como ocurre en Alemania. Pero como acá eso no sucede, no se puede medir cuánto impacto podría tener. Además la medida es difusa porque no deja claro quién es la autoridad de control. Por eso nosotros vamos a poner todos nuestros esfuerzos en vacunar y acercar lo que más se pueda la vacuna", reconoció Nadal en referencia al giro que le dio a la campaña de vacunación sumando 78 Centros de Salud y hospitales a las sedes actuales.