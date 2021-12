La estrategia del Ministerio de Salud es aumentar así considerablemente el ya alto porcentaje de mendocinos que completó su esquema de vacunación, incluso antes de que entre en vigencia la medida del Pase sanitario.

ana maria nadal ministra de salud.jpg

"Desde ayer (por el miércoles) comenzó la distribución de las vacunas y a partir de ahora ya están disponibles, por lo que la gente puede acudir a cualquier centro de salud para consultar y ahí les informarán cuáles son los centros y hospitales elegidos para colocarse la vacuna, y a ellos podrán acudir para que se los vacune a libre demanda según necesiten la primera, segunda o la terceras dosis. La idea es generar la menor barrera posible para llegar a la vacuna", contó la ministra, y puso de ejemplo: "En Ciudad por citar a una comuna, habrá tres Centros de Salud habilitados para vacunar y en Guaymallén otros 5".

Enfocados en la oferta de la vacuna

Desde que comenzó la campaña de vacunación en Mendoza, en marzo de este año y con una escasa oferta de vacunas, la estrategia se gestó sobre la base de que se hiciera de forma escalonada y progresiva, comenzando por las personas de mayores riesgos y mayor exposición como el personal de salud. Después se avanzó con los más vulnerables por padecer alguna comorbilidad y desde allí se fue llegando a una mayor cobertura bajando la edad de quienes iban accediendo a sus dosis para inmunizarse contra el Covid.

"Ahora el problema no es la oferta, porque hay vacunas suficientes, ahora el problema es la demanda, porque hay gente que no se quiere vacunar y otros que no han completado su esquema de vacunación porque entienden que hay menos riesgos. A esos queremos acercar la vacuna porque seguimos sosteniendo que es clave es vacunar y vacunar. Hoy podemos confirmar que la gente que está vacunada y se contagia transcurre la enfermedad de forma leve o asintomática", concluyó Nadal.