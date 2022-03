En representación de Juntos por el Cambio, De Marchi dijo que "el campo es el principal motor que tiene la Argentina y creemos que todas las medidas del Gobierno apuntan a romper el campo".

"Cuando la solución es clara y debería ser la disminución del gasto. ¿El Gobierno qué hace? Tomar de adversario al campo para sacar lo que necesita para gastar de más", analizó sobre las medidas económicas que se tomaron en los últimos días para darle batalla a la inflación.

mesa de enlace.jpg En la foto: Jorge Chemes, presidente de las CRA; Nicolás Pino, presidente de la Rural; Carlos Achetoni, de Federación Agraria, y el vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica. Fuente: La Nación.

"Advertimos que con la ley de abastecimiento, el aumento de las retenciones, el cierre de exportaciones de harina y acite de soja, lo que hace el Gobierno es volver a atacar al campo", insistió.

Respecto del encuentro de este miércoles en el interbloque, De Marchi adelantó que se trata de una reunión "para intercambiar ideas acerca del futuro; para escuchar a los sectores que el Gobierno ha tomado como adversarios en este clima de falta de rumbo evidente".

Lo que advierte la oposición, dice el diputado del PRO, es que "está chocando". "Más allá del tema del campo, que es profundo, lo que advertimos es una falta de rumbo que se acrecienta por la pelea interna (entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner)", agregó.

Como diputados nacionales, desde el interbloque entienden que "al no haberse aprobado el Presupuesto 2022, no se aprobaron las delegaciones de facultades del Congreso al Ejecutivo, por lo que el Gobierno no puede por decreto aumentar las retenciones".

Apenas se conoció el aumento de retenciones, de hecho, la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), indicó: "La suba de derechos de exportación no tiene legalidad dado que el Poder Ejecutivo perdió las facultades delegadas del Congreso Nacional y el decreto debe ser refrendado por la Comisión Bicameral".

Esa es la Comisión que también Mario Negri, como presidente del bloque de la UCR y a través de Twitter, exigió formar: "Desde JxC exigimos la inmediata conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Desde el 10/12/21 se dictaron 17 decretos. De ellos, 8 son DNU y 9 son decretos de facultades delegadas. Los últimos 2 afectan al campo. No permitiremos que gobiernen por decreto".

"Tiene que pasar por el Congreso", ratificó De Marchi respecto del decreto del Ejecutivo.

El rumbo equivocado

Lo que considera De Marchi, como referente del PRO mendocino, es que ninguna de las medidas que ha adoptado el Gobierno nacional van a dar resultado en la llamada "guerra contra la inflación".

"Los mercados no se manejan con control de precios y presiones sino con inteligencia", dijo en primer lugar.

Y agregó: "Argentina necesita exportar para tener dólares. Necesita facilitar las exportaciones para que ingresen divisas frescas y resulta que lo primero que hace el Gobierno es cerrarlas para que los precios no suban en el país. Eso termina en desabastecimiento, desinversión y menor producción, lo que acaba por encarecimiento".

Mientras que respecto de la decisión del Gobierno de conformar el fideicomiso para sostener el valor del trigo, De Marchi apuntó que "no es una solución porque se toma plata de los privados para hacerlo y no del propio Estado".

Se refiere con ello a que el fideicomiso estará fondeado con la suba de dos puntos porcentuales de retenciones que se aplican sobre las exportaciones de harina y aceite de soja que anunció el sábado último el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez.