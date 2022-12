La mesa ejecutiva de la Coalición Cívica Mendoza contradijo la carta incendiaria de su presidente

En esa nota se hace alusión a la enseñanza que dejó el seleccionado argentino de fútbol que se consagró campeón mundial en Qatar el domingo con relación al juego colectivo y el fortalecimiento de equipos.

Por esas razones y en contrario a lo que opinó el presidente del partido, la Coalición Cívica aceptó el convite radical con el objetivo de aportar -dicen- "nuestra capacidad de trabajo" en un proyecto común.

Qué dice la mesa ejecutiva de la Coalición Cívica

El comunicado de la mesa ejecutiva de la coalición dice textualmente:

"Asistimos en el día de ayer al triunfo de la selección nacional que la consagró como campeona del Mundo. ¿Por qué traemos este hecho a un documento

político? Porque este equipo y su cuerpo técnico le dieron un mensaje a todo el mundo, pero principalmente a la clase política argentina. La clave del mensaje reside en que ante la adversidad lo único que te conduce a la victoria es el juego colectivo, el fortalecimiento de equipos, el tener un plan y un esquema de trabajo orientados en forma convergentes.

El 30 de noviembre pasado, en el marco de nuestra Asamblea Provincial quedó formalizado nuestro retorno al frente Cambia Mendoza y Juntos por el Cambio,

espacios ambos de los cuales somos fundadores. Tal decisión encuentra motivo en la idea de que únicamente mediante el diálogo sincero e igualitario y trabajo mancomuncado es posible generar los consensos necesarios para resolver la problemática que concierne a nuestra amada Mendoza. La unión hace la fuerza.

La Coalición Cívica ARI Mendoza tiene por misión afianzar y garantizar un contrato moral, el cual tiene por consignas: no robar, no mentir y no votar contra los

pobres. La Coalición Cívica ARI está atravesada en su formación política por la República y el humanismo, somos un partido con tradición en estos principios y nos mantendremos incólumes en los mismos trabajando siempre por la ciudadanía fortaleciendo la democracia.

En atención de lo anteriormente expuesto es que venimos a expresar nuestra voluntad de participar en la reunión del día 19/12, a los fines de aportar nuestra capacidad de trabajo, en favor de un proyecto en común, que tenga por objetivo garantizar la dignidad del pueblo de Mendoza.

