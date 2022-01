La kirchnerista Uceda se enojó ante las condiciones impuestas por Suarez y Cornejo para la reunión por el FMI

"Estamos tratando de arreglar el desastre que dejaron", criticó la diputada kirchnerista Uceda tras conocer el comunicado de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, de la que formaron parte el gobernador Rodolfo Suarez y el senador nacional Alfredo Cornejo el jueves al mediodía, vía Zoom.

"Rompieron el estatuto del FMI y violaron la ley de administración financiera, pero ahora exigen condiciones y dicen que no hay información concreta y sustancial", reprochó por redes sociales.

Las condiciones a las que se refería la mendocina son las esbozadas en el escrito que surgió de la reunión de la oposición, en el que confirmaron su presencia en la reunión del lunes 10 entre Guzmán, los gobernadores Suarez, Valdés y Morales, el Jefe porteño Rodríguez Larreta y legisladores que presiden los bloques de Juntos por el Cambio.

"Es indispensable que en la reunión del lunes traigan información concreta sobre cuáles son los pasos a seguir para que la Argentina retome este cambio de crecimiento. Remarcamos la necesidad de tener un preacuerdo o una carta de intención con el FMI para que podamos manifestar nuestro parecer en base a esta información", reclamó la oposición tras llegar a un acuerdo en un encuentro virtual en el que también hubo reproches del ala dura de la alianza para con el presidente de la UCR, Gerardo Morales, quien había asegurado que la del Fondo "es una deuda que contrajimos nosotros".

"Guzmán dejó al descubierto que nadie apoya su plan. Se insiste con el mismo relato K, que la deuda se originó en el gobierno de Cambiemos y que todos los males del país fueron producto de los únicos cuatro años de los últimos 18 años que no gobernaron", había dicho Alfredo Cornejo sobre la presentación del ministro brindada ante gobernadores oficialistas y enviados de las provincias opositoras, como Enrique Vaquié, quien acudió por Mendoza.

"Nunca se hace cargo de nada", le reclamó Anabel Fernández Sagasti vía Twitter como respuesta y agregó: "Cuéntele a Mendoza cuáles fueron los beneficios que usted junto al FMI le trajeron a la sociedad. O cómo su jefe Macri pensaba pagarle. ¿Acaso no era ud el presidente de la UCR?".

El reclamo de la diputada Marisa Uceda se sumó al de otros legisladores del Frente de Todos como Leandro Santoro, quien afirmó que "JxC pone condiciones para asistir a una reunión con Guzmán en el Congreso. Aparentemente les parece muy irresponsables la forma en que se está negociando la deuda. ¡Es lógico! Si dicen que Macri desendeudo al país como van a aceptar semejante 'trampa'. ¡Acá no entiende el que no quiere!". Así como el de la diputada Cecilia Moreau, quien dijo: "En 2 minutos endeudaron Argentina en 44 mil millones de dólares, no consultaron al Congreso. Hoy reclaman condiciones para asistir a una reunión informativa. Con esa misma soberbia ejercieron el poder. Nada cambió. Macri manda, el resto acata. Temor reverencial al jefe".

¿Se hará la reunión entre oposición y Guzmán el lunes?

El run run en Buenos Aires es que esa famosa reunión entre la oposición y el ministro de Economía por el andar de las negociaciones con el FMI no se hará la semana próxima como se dice en on.

Si bien es un acuerdo al que habían llegado Morales y Alberto Fernández, después del faltazo a la cita del miércoles, y hasta en el comunicado de Juntos por el Cambio se ratifica la asistencia haciendo específica referencia al "lunes", medios nacionales señalan que desde el kirchnerismo pidieron a Guzmán y al presidente que el encuentro sea reprogramado para dentro de dos semanas.

"Quieren que esté Máximo Kirchner", aseguran respecto del jefe del bloque oficialista en Diputados; aunque fuentes consultadas del kirchnerismo mendocino, con presencia en ambas cámaras del Congreso, afirmaron a Diario UNO no estar al tanto de este tema.