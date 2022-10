La Justicia rechazó el reclamo del SUTE contra la prohibición de realizar asambleas en las escuelas

El fallo que firmaron los jueces César Augusto Rumbo Peregrina, Diego fernando Cisilotto Barnes y Eliana Lis Esteban Olivares se explica en los argumentos de rechazo a la medida cautelar solicitada por el sindicato que conduce Carina Sedano que "no se advierte la presencia de elementos de peso que permitan considerar la existencia de una situación de peligro para el derecho sustancial invocado, y que requiera una protección urgente que no admita esperar a la resolución del fondo de la cuestión, teniendo particularmente en cuenta el carácter sumarísimo que reviste el procedimiento de la acción de amparo, la presunción de legitimidad de las resoluciones administrativas, y fundamentalmente los derechos en colisión, estando evidentemente comprometidos no sólo los derechos que la asociación sindical estima conculcados, sino también el interés superior de los niños, niñas y adolescentes en su rol de educandos".